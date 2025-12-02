Інтерфакс-Україна
10:38 02.12.2025

Антиплагіатор Смірнов заявляє про можливу підміну файлів у репозитарії академтекстів після його скарг на плагіат до НАЗЯВО

Антиплагіатор, кандидат біологічних наук Олег Смірнов заявляє, що особи, які мають доступ до сайту Національного репозитарію академічних текстів  (НРАТ), підміняють викладені там файли після його скарг на плагіат до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

"Отримав доказ, що особи, які мають доступ до сайту НРАТ, підміняють викладені там файли після моїх скарг до НАЗЯВО", - написав в мережі Facebook кандидат біологічних наук Олег Смірнов, який займається пошуком плагіату в наукових роботах.

Він розповів, що НАЗЯВО побачило різницю в файлах і написало йому запит на уточнення інформації, і він зі свого боку надав пояснення і навів докази підміни.

На його думку, це питання стосується розпорядника НРАТ, яким є "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації".

Національний репозитарій - загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.

Як повідомлялося, за заявами Олега Смірнова Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у різні часи приймав до розгляду скарги на плагіат в дисертаціях народного депутата Олексія Кузнєцова (фракція "Слуга народу"), голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка, ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Валерія Бортняка, голови Ради молодих вчених НАН України Валерії Ковач, колишнього головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака, директора Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО) Євгена Баженкова, ректора Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Володимира Онищенка, колишнього міністра освіти і науки, першого проректора Національного університету "Чернігівська політехніка" Сергія Шкарлета та десятків інших кандидатів і докторів наук.

