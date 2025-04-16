Антикорупційні органи повідомили про нову підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Смірнову
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про нову підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента України Андрію Смірнову - одержання неправомірної вигоди в розмірі $100 тис. та легалізація незаконно набутих коштів.
"16 квітня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про нову підозру колишньому Заступнику Керівника Офісу Президента України. У межах досудового розслідування встановлено, що у 2019–2021 роках високопосадовець легалізував незаконно набуті кошти шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м, що розташовані в рекреаційній зоні на території Одеської області", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в середу.
В повідомленні не вказано ім'я підозрюваного, йдеться про Смірнова.