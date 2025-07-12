Вітренко подаватиме в суд, якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко заявляє, що не толерує академічний плагіат, і якщо Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) не доведе наявність плагіату в його роботах, він подаватиме в суд щодо захисту честі та гідності.

"Всі свої наукові роботи я вистраждав потом і кров'ю… Я не толерую і не збираюся толерувати академічну недоброчесність. Я знаю, що зайшла скарга на мене до Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Я зараз буду використовувати свої можливості заступника міністра для того, щоб просити НАЗЯВО розглянути її якомога швидше. За результатами розгляду, якщо буде доведено наявність в моїх роботах академічного плагіату, я буду діяти відповідно до чинного законодавства", - сказав Вітренко на онлайн-зустрічі з представники Студпарламенту КНУ і КПІ в суботу, на запитання, чи готовий він відмовитися від свого наукового ступеню.

В той же час, він зазначив, що якщо наявність плагіату не доведуть в НАЗЯВО, то він буде вимагати вибачень від людей, які звинувачували його в публічному просторі в плагіаті, а також подавати до суду щодо захисту честі та гідності.

Крім того, він назвав, що історія з обвинуваченням його у плагіаті пов'язана з діяльністю в Київській міській раді.

Як повідомлялося, громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених.