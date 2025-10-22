Інтерфакс-Україна
Події
11:45 22.10.2025

Заступника міністра освіти Трофименка звинувачують у плагіаті в дисертаціях

3 хв читати
Заступника міністра освіти Трофименка звинувачують у плагіаті в дисертаціях

Колишнього ректора Маріупольського державного університету, заступника міністра освіти і науки України Миколу Трофименка звинувачують у наявності академічного плагіату в його дисертаціях, йдеться на громадському ресурсі "Плагіат і фальсифікації в наукових працях".

"У пана Трофименка є дві дисертації: кандидатська 2011-го року та докторська 2024-го, обидві – політичних наук... Академічний плагіат був виявлений на 27 сторінках кандидатської дисертації, що становить 19% основного тексту... У докторській плагіат був виявлений на 33 сторінках, що становить 9% основного тексту", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу, кандидат біологічних наук Олег Смірнов, який займається пошуком плагіату в наукових роботах, зазначив, що обидві роботи Трофименка мають плагіат, фальсифікацію джерел, а також помилки перекладу.

"Освітянами і науковцями країни впевнено керують плагіатори: Лісовий, Вітренко, Трофименко, Бабак і Гурак", - написав він в мережі Facebook.

Як повідомлялося, в квітні 2025 року громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених. В липні Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) прийняв до розгляду скаргу на плагіат Вітренка. Сам Вітренко заявляє, що не толерує академічний плагіат, і якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах, він подаватиме в суд щодо захисту честі та гідності.

27 лютого 2024 року НАЗЯВО закликало Міністерство освіти і науки позбавити ексміністра освіти Сергія Шкарлета ступеня доктора економічних наук через академічний плагіат у його дисертації. Пізніше Київський окружний адміністративний суд визнав протиправними та скасував рішення НАЗЯВО щодо виявлення плагіату в дисертації Шкарлета. Сам Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

У березні 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий подав свою дисертацію в НАЗЯВО на перевірку на предмет плагіату, але у травні 2023 року добровільно відмовився від наукового ступеня, що призвело до зупинення процесу перевірки його дисертації на плагіат. У серпні 2024 року Лісовий визнав, що в його дисертації були збіги, і заявив, що свого часу пішов на компроміс із тією культурою, яка існувала в академічному середовищі.

У 2019 році в рамках тієї самої ініціативи "Дисергейту" "плагіатором року" названо голову комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. У березні 2023 року Бабак подав свою дисертацію в НАЗЯВО на перевірку на предмет плагіату. Пізніше, у травні 2023 року, Бабак добровільно відмовився від наукового ступеня, що привело до зупинення процесу перевірки його дисертації на плагіат.

Теги: #плагіат #трофименко #заступник_міністра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 06.10.2025
Спілка ректорів України підбила підсумки вступної кампанії та обговорила напрями вдосконалення правил прийому у 2026 році

Спілка ректорів України підбила підсумки вступної кампанії та обговорила напрями вдосконалення правил прийому у 2026 році

15:15 10.09.2025
Кабмін призначив ректора Маріупольського університету Трофименка заступником міністра освіти

Кабмін призначив ректора Маріупольського університету Трофименка заступником міністра освіти

11:14 04.08.2025
Наукова спільнота закликає скликати пленум Верховного суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат у дисертаціях

Наукова спільнота закликає скликати пленум Верховного суду для узгодження трактувань щодо розгляду скарг на плагіат у дисертаціях

10:29 22.07.2025
НАЗЯВО зупинило розгляд скарг на плагіат в захищених до вересня 2014р дисертаціях через неузгодженість тлумачень Верховного суду

НАЗЯВО зупинило розгляд скарг на плагіат в захищених до вересня 2014р дисертаціях через неузгодженість тлумачень Верховного суду

15:11 12.07.2025
Протилежні позиції Верховного суду щодо перевірки на плагіат дисертацій, захищених до 2014 року, створюють системну невизначеність - голова НАЗЯВО

Протилежні позиції Верховного суду щодо перевірки на плагіат дисертацій, захищених до 2014 року, створюють системну невизначеність - голова НАЗЯВО

14:09 12.07.2025
Вітренко подаватиме в суд, якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах

Вітренко подаватиме в суд, якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах

11:30 09.04.2025
Заступника міністра освіти Вітренка звинувачують у наявності плагіату в наукових статтях і дисертації

Заступника міністра освіти Вітренка звинувачують у наявності плагіату в наукових статтях і дисертації

11:03 31.03.2025
Нацагентство якості вищої освіти просить Міносвіти позбавити ексзаступника голови НАДС Заболотного ступеня кандидата наук через плагіат

Нацагентство якості вищої освіти просить Міносвіти позбавити ексзаступника голови НАДС Заболотного ступеня кандидата наук через плагіат

13:26 30.12.2024
Нацагентство якості вищої освіти виявило плагіат в 11 дисертаціях у 2024 р.

Нацагентство якості вищої освіти виявило плагіат в 11 дисертаціях у 2024 р.

10:43 12.09.2024
Майно колишнього заступника міністра оборони РФ передано в управління АРМА

Майно колишнього заступника міністра оборони РФ передано в управління АРМА

ВАЖЛИВЕ

Посол ЄС та директор Міжнародної організації праці підписали проєкт на EUR3,5 млн для підтримки України в модернізації ринку праці

Зеленський прилетів у Норвегію - прессекретар

У Харкові один загиблий і 5 постраждалих - мер

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026

Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

ОСТАННЄ

Посол ЄС та директор Міжнародної організації праці підписали проєкт на EUR3,5 млн для підтримки України в модернізації ринку праці

Зеленський прилетів у Норвегію - прессекретар

Уламок БпЛА влучив у будинок депутатки Стефанишиної у Києві

У Харкові один загиблий і 5 постраждалих - мер

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026

Засудженого за хабарництво ексголову Тернопільської облради Головка визнано винним ще й у недостовірному декларуванні

Безкоштовна автоцивілка для ветеранів запрацює в 2025р., а компенсація за переобладнання авто запуститься з 2026р. - Калмикова

Четверо осіб постраждало у Харкові внаслідок ворожої атаки – обладміністрація

Міносвіти має намір запровадити нову модель підготовки PhD в Україні

Є влучання у приватний дитсадок у Харкові, поранені діти - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА