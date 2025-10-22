Заступника міністра освіти Трофименка звинувачують у плагіаті в дисертаціях

Колишнього ректора Маріупольського державного університету, заступника міністра освіти і науки України Миколу Трофименка звинувачують у наявності академічного плагіату в його дисертаціях, йдеться на громадському ресурсі "Плагіат і фальсифікації в наукових працях".

"У пана Трофименка є дві дисертації: кандидатська 2011-го року та докторська 2024-го, обидві – політичних наук... Академічний плагіат був виявлений на 27 сторінках кандидатської дисертації, що становить 19% основного тексту... У докторській плагіат був виявлений на 33 сторінках, що становить 9% основного тексту", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу, кандидат біологічних наук Олег Смірнов, який займається пошуком плагіату в наукових роботах, зазначив, що обидві роботи Трофименка мають плагіат, фальсифікацію джерел, а також помилки перекладу.

"Освітянами і науковцями країни впевнено керують плагіатори: Лісовий, Вітренко, Трофименко, Бабак і Гурак", - написав він в мережі Facebook.

Як повідомлялося, в квітні 2025 року громадська ініціатива "Дисергейт" звинуватило заступника міністра освіти і науки, депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Андрія Вітренка у наявності академічного плагіату в його наукових статтях і кандидатській дисертації. Зокрема, зазначалося, що роботи Вітренка містять збіги текстів, перефразування та перестановки слів місцями, а також ряд інших порушень академічної доброчесності, зокрема, плагіат робіт російських та казахстанських вчених. В липні Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) прийняв до розгляду скаргу на плагіат Вітренка. Сам Вітренко заявляє, що не толерує академічний плагіат, і якщо НАЗЯВО не доведе наявність плагіату в його роботах, він подаватиме в суд щодо захисту честі та гідності.

27 лютого 2024 року НАЗЯВО закликало Міністерство освіти і науки позбавити ексміністра освіти Сергія Шкарлета ступеня доктора економічних наук через академічний плагіат у його дисертації. Пізніше Київський окружний адміністративний суд визнав протиправними та скасував рішення НАЗЯВО щодо виявлення плагіату в дисертації Шкарлета. Сам Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

У березні 2023 року міністр освіти і науки Оксен Лісовий подав свою дисертацію в НАЗЯВО на перевірку на предмет плагіату, але у травні 2023 року добровільно відмовився від наукового ступеня, що призвело до зупинення процесу перевірки його дисертації на плагіат. У серпні 2024 року Лісовий визнав, що в його дисертації були збіги, і заявив, що свого часу пішов на компроміс із тією культурою, яка існувала в академічному середовищі.

У 2019 році в рамках тієї самої ініціативи "Дисергейту" "плагіатором року" названо голову комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. У березні 2023 року Бабак подав свою дисертацію в НАЗЯВО на перевірку на предмет плагіату. Пізніше, у травні 2023 року, Бабак добровільно відмовився від наукового ступеня, що привело до зупинення процесу перевірки його дисертації на плагіат.