Інтерфакс-Україна
Події
10:29 22.07.2025

НАЗЯВО зупинило розгляд скарг на плагіат в захищених до вересня 2014р дисертаціях через неузгодженість тлумачень Верховного суду

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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) тимчасово зупинило розгляд скарг на плагіат в дисертаціях, захищених до вересня 2014 року, через неузгодженість тлумачень Верховного суду.

"Тимчасово зупинити провадження ( у частині розгляду та перевірки) у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти скарг/повідомлень про порушення академічної доброчесності в докторських (кандидатських) дисертаціях, захищених до 6.09.2014, до законодавчого врегулювання питання розгляду таких скар та/або виконання Верховним судом завдання із забезпечення сталості та єдності судової практики з відповідних питань", - йдеться у рішенні НАЗЯВО.

Зазначається, що таке рішення прийнято через те, що Верховний суд постановою №440/4500/24 від 25 червня 2025 року надав протилежне офіційне тлумачення дії закону щодо здійснення Нацагентством розгляду скарг про порушення академічної доброчесності в дисертаціях, захищених до 6 вересня 2014 року, ніж надано постановою №560/8264/24 від 3 червня 2025 року.

Як повідомлялося, раніше голова НАЗЯВО Андрій Бутенко заявив, що протилежні правові позиції Верховного суду щодо права держави перевіряти на академічний плагіат дисертації, захищені до 2014 року створюють системну невизначеність.

Теги: #назяво #плагіат #скарги

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