На стадії досудового розслідування суди не завжди звертають увагу на порушення під час обшуку – юрист

На стадії досудового розслідування суди не завжди звертають увагу на порушення під час проведення обшуку, це стосується й питань дослідження складеного протоколу, відеозапису процесу проведення обшуку, а також безпосередньо підстав для отримання відповідного дозволу на проникнення до володіння, констатує партнер юридичної фірми Sayenko Kharenko Сергій Смірнов.

"В багатьох випадках необхідно прикласти чимало зусиль та аргументації, щоб привернути до таких порушень увагу суду, однак в підсумку це дійсно може дати гарний результат. Інша ситуація, коли справу (обвинувальний акт) вже передано до суду для розгляду по суті. В цьому випадку на перший план вже виходять питання належності й допустимості отримання доказів у кримінальному провадженні.", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Смірнов зазначив існування "досить багатої практики як Верховного Суду, так і судів нижчих інстанцій, за якої отримані з порушеннями докази не беруться до уваги судом".

"В деяких випадках це призводить і до виправдувальних вироків. Однак до цього моменту може пройти не один рік, тоді як наслідки проведення обшуків відчуваються вже відразу", - констатував він.

За спостереженнями Смірнова, кількість обшуків вже багато років тримається на стабільно високому рівні і охоплює майже всі основні категорії кримінальних проваджень, передусім економічні.

"Наша практика підтверджує, що така тенденція продовжує не лише зберігатися, а в деяких сферах (державні закупівлі, сплата податків тощо) навіть суттєво посилюється. При цьому наразі все частіше мають місце випадки, коли обшуки тривають декілька днів поспіль (в нашій практиці є обшуки тривалістю і кілька тижнів). Обшуки також можуть відбуватись синхронно в багатьох локаціях, або ж в тих самих об’єктах повторно через деякий час", - сказав він.

Смірнов зауважив, що "обґрунтованість та необхідність проведення саме обшуку в багатьох випадках викликає питання".

"Не завжди обшук є єдино можливим чи виправданим кроком. Дуже часто у компанії є змога/бажання добровільно надати всі необхідні документи та інформацію, але правоохоронці у встановленому порядку навіть не звертаються до них , і натомість вже одразу приходять з обшуком. Іншими словами, отримання необхідних доказів в багатьох випадках цілком можливо організувати без проведення обшуків та створення проблем для поточної діяльності компанії", - сказав він.

Смірнов зазначив, що в практиці Sayenko Kharenko вимога наявності належним чином оформленої ухвали слідчого судді у більшості випадків виконується. Водночас є випадки, коли правоохоронці проводять обшук без ухвали слідчого судді (так званий "невідкладний обшук"). Умови та підстави проведення такого обшуку чітко визначені законодавством, в той же час, умовною причиною може бути також "можливе знищення доказів". Однак, за словами юриста, насправді така причина сама по собі не є підставою для проведення невідкладного обшуку і "може створювати серйозні ризики у вигляді зловживання повноваженнями та порушення прав під час проведення розслідування".

Для захисту від неправомірних дій правоохоронців про проведенні обшуків Смірнов радить виявити та належним чином зафіксувати кожне порушення. Подальші дії можуть включати судовий напрямок (наприклад, оскарження/скасування арешту вилученого майна), подачу скарг до наглядового органу та/або керівництва вищого рівня , а також інші процесуальні дії. Крім того, в деяких випадках варто розглянути варіанти звернення до спеціалізованих суб’єктів, які опікуються питаннями захисту бізнесу. При цьому слід приймати до уваги як особливості їх діяльності та межі компетенції, так і, звичайно, правомірність обвинувачень з боку правоохоронців.

"В нашій практиці є достатньо успішних проектів із застосуванням зазначених інструментів", - підкреслив Смірнов.