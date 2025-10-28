Інтерфакс-Україна
Події
17:32 28.10.2025

Судитимуть експравоохоронця з Києва, який вивозив за кордон чоловіків у формі "спецназу"

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця зі столиці, який організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків до країн ЄС, інформує ДБР.

В телеграм-каналі у вівторок відомство зазначає, що обвинувальний акт скеровано до суду.

За інформацією Бюро, колишній правоохоронець забезпечував безперешкодний проїзд військовозобов’язаних з Києва до кордону з Румунією у Вижницькому районі Чернівецької області.

"Для прикриття він використав легенду про відрядження групи спецпризначенців: учасників переодягли у відповідну форму, а на автомобіль встановили проблискові маячки та підроблені номерні знаки", - зазначається в повідомленні.

23 серпня 2025 року на Буковині наряд прикордонників викрив обман. Правоохоронці затримали "перевізника", а п’ятеро чоловіків, яких він намагався вивезти, отримали повістки та протоколи про адміністративне правопорушення.

За даними слідства, експравоохоронець був лише ланкою у злочинному ланцюгу. В ДБР уточнюють, що в межах окремого кримінального провадження досліджуються ролі інших учасників групи, у тому числі організаторів.

Вартість "послуги" становила близько 6 тисяч євро з особи.

Колишній правоохоронець обвинувачується за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України — сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. На цей час чоловіка звільнено зі служби.

Викриття злочину стало можливим завдяки взаємодії з СБУ та Національною поліцією.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Теги: #досудове_розслідування #дбр

