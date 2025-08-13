Інтерфакс-Україна
12:40 13.08.2025

Верховний суд підтвердив недійсність депозитного договору 1995р. з ПриватБанком, за яким позивач вимагав майже EUR3 млрд

 Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу Кабінету міністрів України, інтереси якого представляло Міністерство юстиції, та залишив у силі рішення суду першої інстанції про застосування наслідків недійсності договору про поточний депозитний вклад 1995 року.

"Суд встановив, що зобов'язання АТ КБ "ПриватБанк" за договором не підлягають виконанню, визнав відсутнім права виконання всіх зобов'язань та обов'язку виконувати зобов'язання за таким договором", - йдеться у повідомленні на сайті Мін’юсту в середу.

За умовами договору фізична особа внесла до каси банку кошти в розмірі 900 млн карбованців на строк 4 роки, з моменту укладення договору із щомісячним нарахуванням по річній відсотковій ставці 220%.

Водночас станом на 21 грудня 2016 року — дату набуття державою права власності на акції ПриватБанку — зобов'язання банку перед вказаною особою за договором, не обліковувалися за балансовими та/або позабалансовими рахунками банку.

Внаслідок нібито неповернення депозитного вкладу, власник депозиту вимагав від банку виплати розміром у майже EUR3 млрд. Він звернувся до іноземних судів із клопотаннями про визнання та виконання рішень національних судів щодо визнання договору продовженим та зобов’язання повернути суму вкладу.

Мінʼюст довів, що відповідно до частини шостої статті 41-1 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", правочини, зобов’язання за якими не обліковувалися банком на дату набуття державою права власності на акції, вважаються нікчемними, а зобов’язання за ними не підлягають виконанню. Це означає, що банк не зобов’язаний виконувати умови подібних договорів. Верховний Суд погодився з аргументами.

"Успішний результат цієї справи є надзвичайно важливим, оскільки це рішення не лише дозволило уникнути значних фінансових втрат, а й запобігло створенню негативної судової практики, яка могла б відкрити шлях для інших осіб з необлікованими зобов'язаннями вимагати їхнього виконання", - зазначається в повідомленні.

ПриватБанк – найбільший державний Банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 млн активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має розгалужену мережу з 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10,4 тис. терміналів самообслуговування та понад 308 тис. POS-терміналів по всій території країни. Команда ПриватБанку налічує понад 19 тис. працівників.

ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року. Держава стала його єдиним акціонером з метою стабілізації банківської системи та захисту вкладників. З того часу триває низка судових процесів як в Україні, так і за кордоном, у яких держава захищає законність націоналізації та запобігає необґрунтованим фінансовим претензіям.

Теги: #приватбанк #верховний_суд

