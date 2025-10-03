Роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату працівникам, які не можуть виконувати обов'язки через воєнний стан та окупацію

Роботодавець не звільняється від обов’язку виплати заробітної плати працівникам, які не могли виконувати трудові обов’язки через введення воєнного стану та окупацію території, наголошують у Верховному Суді.

В телеграм-каналі Суду зазначається, що такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду.

"Військова агресія, введення воєнного стану, перебування підприємства під окупацією та обстріли не звільняють роботодавця від обов’язку оплати праці працівників", - йдеться в повідомленні Суду.

Згідно з повідомленням, якщо роботодавець не вжив належних організаційно-правових заходів щодо працівників, які не могли виконувати обов’язки з незалежних від них причин (зокрема, не оформив простій чи призупинення трудових договорів), працівники мають право на отримання середнього заробітку за весь період вимушеного невиконання трудових обов’язків.