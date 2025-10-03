Інтерфакс-Україна
Події
14:49 03.10.2025

Роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату працівникам, які не можуть виконувати обов'язки через воєнний стан та окупацію

1 хв читати
Роботодавець не звільняється від обов’язку виплати заробітної плати працівникам, які не могли виконувати трудові обов’язки через введення воєнного стану та окупацію території, наголошують у Верховному Суді.

В телеграм-каналі Суду зазначається, що такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду.

"Військова агресія, введення воєнного стану, перебування підприємства під окупацією та обстріли не звільняють роботодавця від обов’язку оплати праці працівників", - йдеться в повідомленні Суду.

Згідно з повідомленням, якщо роботодавець не вжив належних організаційно-правових заходів щодо працівників, які не могли виконувати обов’язки з незалежних від них причин (зокрема, не оформив простій чи призупинення трудових договорів), працівники мають право на отримання середнього заробітку за весь період вимушеного невиконання трудових обов’язків.

Теги: #воєнний_стан #верховний_суд #роботодавці

