Верховний суд скасував рішення про заборону партії "Наш край"
Верховний суд задовольнив апеляційну скаргу політичної партії "Наш край" та скасував рішення про заборону політсили, свідчить постанова суду, копію якої отримала редакція агентства "Інтерфакс-Україна".
"Керуючись статтями 289-3, 308, 315, 317 КАС України, Суд постановив: апеляційну скаргу Політичної партії "Наш край" задовольнити; рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 19.06.2024 скасувати; прийняти у справі нове судове рішення, яким у задоволенні позову відмовити. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає", - йдеться в тексті документу, датованого 1 липня.
Повний текст постанови буде складено протягом п'яти днів.
У партії "Наш край" зазначили, що звинувачення на адресу партії через нібито проросійську та антидержавницьку позиції були визнані судом безпідставними та незаконними.
"З моменту заснування у 2014 році всі офіційні джерела партії відображають послідовну проукраїнську позицію партії "Наш край": офіційна програма партії, передвиборчі програми партії, офіційний сайт і сторінки партії у соціальних мережах, заяви і коментарі співголів партії, "Газета Наш край" тощо. Послідовну проукраїнську позицію партії "Наш край" публічно засвідчено у низці офіційних заяв партії напередодні та з початком повномасштабної агресії рф проти України. Вже в перший рік війни 66 депутатів місцевих рад від "Нашого краю" та 920 членів партії вступили в ЗСУ", - йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті політсили.
Партія також засуджує колаборантів та зрадників. "Партія налічує понад 10 тисяч членів та близько 1700 депутатів місцевих рад. Природньо, що деякі з членів партії, як і представники влади і правоохоронних органів України, як і сотні інших громадян України на окупованих територіях, можуть підозрюватись у співпраці з окупантами. Але партія рішуче реагувала на ці поодинокі випадки – і виключала таких осіб із своїх лав", - йдеться у заяві.
Наразі партія не планує повертатися до активної політичної діяльності. "Сьогодні всі зусилля мають концентруватися на допомозі Україні вистояти і перемогти. "Ти в ЗСУ або ти для ЗСУ" – це єдиний заклик, з яким ми хочемо звернутися до своїх членів та прихильників", - наголошується у заяві "Нашого краю".
Провадження за позовом Міністерства юстиції про заборону діяльності партії "Наш край" було відкрито у травні 2024 року. 19 червня 2024 року суд першої інстанції виніс рішення про заборону політсили.