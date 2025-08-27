Партія "Наш край" оголосила про саморозпуск, усі партійні кошти віддає на ЗСУ

Політична партія "Наш край" на позачерговому з’їзді ухвалила рішення про саморозпуск попри судове рішення про законність діяльності, пояснивши його небажанням брати участь у політичних чварах під час війни, повідомляє офіційний сайт політсили.

"Партія "Наш Край" відстояла свою честь та право на діяльність у судах всіх інстанцій, а Верховний суд України визнав проукраїнську позицію партії та поставив крапку у спробах її знищити. Разом з тим, позачерговий 40-й з’їзд політичної партії "Наш край" ухвалив рішення про саморозпуск партії", - йдеться у зверненні, підтриманому з'їздом.

За словами співголови партії Олександра Мазурчака, усі кошти з партійних рахунків - близько 1 млн грн - будуть передані на потреби Збройних сил України.

В партії повідомили, що рішення про саморозпуск було ухвалено з низки причин, насамперед через те, що багато членів партії зараз служать у ЗСУ та займаються волонтерством.

Крім того, в партії зазначили, що, незважаючи на перемогу у судах, їй було завдано критичної репутаційної шкоди. "Розцінюємо цю атаку суто як пошук чиновниками "хайпу" та спробу вислужитися. Під час війни ми вважаємо недопустимим брати участь у політичних чварах, які роз’єднують країну. Битися маємо лише з ворогом – Росією", - наголосили в "Нашому краї".

Партія також вважає недопустимим, щоб кілька зрадників або колаборантів кидали тінь недовіри на всю організацію, в якій 926 партійців пішли на фронт добровольцями, а тисячі працюють як волонтери. "Герої, які воюють на фронті, повинні отримати нагороди і відзнаки, а колаборанти – терміни ув’язнення. Ми впевнені: відповідальність за зраду чи колабораціонізм має бути персональною. У будь-якій політичній силі можуть траплятися люди, які обрали шлях зради, і вони мають понести заслужене покарання", - підкреслюють в "Нашому краї".

Звертаючись до партійців та прихильників, "Наш край" закликав усіх продовжувати чесно виконувати свої обов’язки до наступних виборів, завжди тримати проукраїнську позицію, бути державниками й захищати інтереси своїх громад.

Раніше повідомлялося, що 1 липня 2025 року Верховний суд виніс рішення про законність діяльності партії "Наш край" та незаконність спроб її заборонити. Звинувачення на адресу партії через нібито проросійську та антидержавницьку позиції були визнані судом безпідставними та незаконними і за духом, і за буквою закону.