За матеріалами СБУ суд заборонив діяльність партії "Наш край", у політсилі оскаржать це рішення

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України про заборону політичної партії "Наш край" за матеріалами Служби безпеки України, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ заборонено 19 проросійських політичних партій, інформують у Службі безпеки України.

"Окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України. Зокрема, вони поширювали антиукраїнську пропаганду, закликали до насильницького повалення конституційного ладу, а дехто з функціонерів перейшов на бік ворога та підтримав російську військову агресію", - йдеться в повідомленні української спецслужби в Телеграм-каналі в четвер.

У СБУ наголошують, що до співпраці з РФ причетні десятки представників регіональних організацій "Нашого краю", більшість із яких перебуває на тимчасово окупованих регіонах України, де обіймають різні посади в окупаційній владі.

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти України.

"Відповідно до рішення суду майно, кошти та інші активи політичної партії "Наш край" будуть передані у власність держави", - зазначається в повідомленні.

У СБУ нагадують, що раніше Восьмий апеляційний адмінсуд забезпечив позов Мін'юсту і заборонив банківським установам вчиняти будь-які дії з рахунками, що належать цій партії.

Своєю чергою в політсилі заявили, що подаватимуть апеляцію на таке рішення суду. "Наш край" у своїй діяльності відстоював виключно проукраїнські позиції. Будь-які звинувачення його в антиукраїнській діяльності безпідставні, а спроби заборонити партію незаконні. Тому, незважаючи на спроби заборонити "Наш край", партія відстоюватиме свою правоту у Верховному суді", - йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті партії в середу.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ за матеріалами СБУ в Україні заборонено 19 проросійських політичних партій.

Як повідомлялося, на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня 2020 року, партія "Наш край" здобула 5,13% мандатів (1694 осіб) за результатами опрацювання відомостей про результати у 1517 місцевих радах. Партія здобула високі позиції в Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях.