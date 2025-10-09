Вірменія відмовилася видати росіянам громадянина Грузії, який воював на боці ЗСУ

Вірменія відмовилася видати РФ громадянина Грузії Георгія Кінояна, який воював на боці України, - повідомив віоменський громадський діяч Георгій Тумасян у мережі Facebook у четвер.

"Георгій Кіноян вільний! Вірменія відмовилася від його екстрадиції Росії, бо "це було б загрозою для нього", - написав Тумасян у Facebook. Він подякував уряду Вірменії та правозахисникам і вмсловив сподівання, що таке саме рішення ухвалять і щодо іншого громадянина Грузії - Вано Сабашвілі, арештованого у Вірменії на прохання Росії.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19yBCBuGVF/