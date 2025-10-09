Інтерфакс-Україна
22:36 09.10.2025

Вірменія відмовилася видати росіянам громадянина Грузії, який воював на боці ЗСУ

Вірменія відмовилася видати РФ громадянина Грузії Георгія Кінояна, який воював на боці України, - повідомив віоменський громадський діяч Георгій Тумасян у мережі Facebook у четвер.

"Георгій Кіноян вільний! Вірменія відмовилася від його екстрадиції Росії, бо "це було б загрозою для нього", - написав Тумасян у Facebook. Він подякував уряду Вірменії та правозахисникам і вмсловив сподівання, що таке саме рішення ухвалять і щодо іншого громадянина Грузії - Вано Сабашвілі, арештованого у Вірменії на прохання Росії.

23:20 09.10.2025
Трамп вважає, що Україна і РФ невдовзі опиняться за столом переговорів і не виключає застосування додаткових санкцій проти РФ

14:22 09.10.2025
Цьогоріч 12 кліриків УПЦ (МП) отримали підозри за пособництво державі-агресору

10:45 09.10.2025
Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

08:09 09.10.2025
Бельгія висунула вимоги щодо використання російських активів для фінансування позики Україні

07:53 09.10.2025
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 55 од. спецтехніки

15:05 16.09.2025
Суд схвалив екстрадицію звинувачуваного у підриві Північного потоку Кузнєцова, адвокат подав апеляцію

14:02 21.08.2025
Українця – ймовірного учасника підриву "Північних потоків" - екстрадують до Німеччини

16:59 11.08.2025
Текст угоди між Вірменією та Азербайджаном опублікований, в ЦПД назвали її приниженням Москви

08:47 09.08.2025
Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

00:24 09.08.2025
Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

