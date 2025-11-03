Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн

Фото: https://npu.gov.ua

Національна поліція України екстрадувала з Вірменії організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн, повідомляє Нацполіція.

"Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції в понеділок.

Згідно з повідомленням, щоби викликати довіру, фігуранти позиціонували себе як волонтери, публікували фото з передової, звіти про "допомогу армії" та використовували патріотичну символіку.

"Ціни на товари були нижчими за ринкові — позашляховики пропонували на 30–40% дешевше, пояснюючи це нібито "волонтерськими знижками" або "доставкою напряму з ЄС", - зазначають в поліції.

Сам організатор після викриття втік з України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У червні 2025 року його затримали на території Республіки Вірменія, а 28 жовтня — передали українським поліцейським у міжнародному пункті пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні.

"Нині його етаповано до України для допиту та обрання запобіжного заходу в Печерському районному суді м. Києва", - наголошується в повідомленні.

За організацію шахрайства, вчиненого