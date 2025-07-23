Інтерфакс-Україна
Події
11:14 23.07.2025

Україна домоглася екстрадиції з ОАЕ жінки, яка ошукала українців на понад 50 млн грн під приводом збору коштів для ЗСУ

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Україна домоглася екстрадиції з ОАЕ жінки, яка ошукала українців на понад 50 млн грн під приводом збору коштів для ЗСУ
Фото: Нацполіція

Національна поліція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн грн збитків.

"Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі — привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про "поставку" текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Фігурантка переховувалась за кордоном, проте за запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності.

Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на майно: 6 авто, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.

Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи — під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи — фальшиві талони на пальне. Усі ці факти долучено до матеріалів провадження.

"Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень — це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій", - зазначається в повідомленні.

Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року. У результаті, співучасників було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України). Головну організаторку було екстрадовано за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України у взаємодії з правоохоронними органами Об‘єднаних Арабських Еміратів. Нині вона перебуває під вартою. Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #оае #шахрайка #екстрадиція

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