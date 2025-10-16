Інтерфакс-Україна
17:31 16.10.2025

Правоохоронці екстрадували з Німеччини підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів

Житомирські поліцейські спільно з іноземними колегами екстрадували з Німеччини підозрюваного у розбійному нападі на інкасаторів, повідомляє Національна поліція України.

В телеграм-каналі в четвер Нацполіція зазначає, що в червні 2025 року в результаті спільної роботи поліцейських Житомирській області та іноземних партнерів підозрюваного в розбої затримали на території Німеччини.

"Днями його передано українській стороні в порядку екстрадиції. Суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - наголошується в повідомленні.

В Нацполіції нагадують, що 9 вересня 2019 року співробітники поліції охорони здійснювали супровід під час інкасації 150 тис. грн. Поблизу спецавтомобіля один зі зловмисників вдарив водія, поранив правоохоронця з вогнепальної зброї та відібрав у нього пістолет.

"Водночас кошти спільники забрати не змогли — поліцейські встигли зачинити їх у спеціально захищеному відділенні автомобіля. Після цього нападники втекли з місця події", - йдеться в повідомленні.

Тоді, за інформацією Нацполіції, одного з чоловіків поліцейські затримали, а 29-річного іноземця було оголошено в розшук. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік тривалий час переховувався за кордоном.

Обом зловмисникам правоохоронці повідомили про підозру, утікачу — заочно. Інформацію про нього також було опубліковано в обліках Генерального секретаріату Інтерполу.

