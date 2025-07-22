Відділення Ощадбанку пошкоджено внаслідок нічного обстрілу Одеси

Фото: https://t.me/sergii_naumov/

В Одесі одне з відділень державного Ощадбанку (Київ) зазнало пошкоджень унаслідок нічного обстрілу: постраждала вхідна група, банківські комірки не ушкоджені.

"На жаль, сьогодні вночі внаслідок обстрілу ворога зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі, що розташоване за адресою Люстдорфська дорога, 55/1. На щастя, серйозних пошкоджень зазнала лише вхідна група", - повідомив голова правління банку Сергій Наумов у Телеграм-каналі у вівторок.

Він запевнив, що орендарям банківських комірок немає причин для занепокоєння – комірки не постраждали, їхній вміст у безпеці.

За даними Національного банку України, Ощадбанк станом на квітень 2025 року посідав друге місце за загальними активами (449,7 млрд грн, або 12,0%) серед 60 банків країни.