Суд схвалив екстрадицію звинувачуваного у підриві Північного потоку Кузнєцова, адвокат подав апеляцію

Апеляційний суд міста Болонья (Італія) схвалив рішення щодо екстрадиції до Німеччини колишнього українського капітана Сергія Кузнєцова, якого звинувачують у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", його адвокат одразу ж заявив про апеляцію, повідомила італійське медіа Giornalesm.

"Сьогодні було закрито ключовий розділ судового розгляду щодо Сергія Кузнецова, колишнього капітана української армії, обвинуваченого у саботажі газопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2" у вересні 2022 року. Апеляційний суд Болоньї наказав передати його до Федерального касаційного суду Німеччини на підставі європейського ордера на арешт", - пише видання у вівторок.

Адвокат Кузнецова Нікола Канестріні негайно оголосив про свій намір подати апеляцію до Верховного касаційного суду. На його думку, передача порушуватиме основні права, такі як право на справедливий суд, належні умови утримання під вартою та функціональний імунітет, якими не можна жертвувати в ім'я механічної та автоматичної судової співпраці. Наразі Кузнецов чекатиме на результат своєї апеляції у в'язниці.

На суді українець заявив, що у день, коли стався інцидент з підривом газопроводів, він перебував в Україні. Нитки 1 й 2 газопроводу "Північний потік" підірвали наприкінці вересня 2022 року.

Як повідомлялося, Кузнецову 49 років, він був заарештований 21 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого Федеральним судом Німеччини, в заміському готелі в Сан-Клементе недалеко від італійського міста Ріміні після того як там зареєструвався.

За інформацією німецького видання Spiegel, українець є колишнім агентом Служби безпеки України і, вірогідно, мав паспорти на різних осіб, але зареєструвався в готелі під своїм справжнім ім'ям. "Атаки на трубопроводи були здійснені українським командос. Операція "Діаметр" була схвалена керівництвом української армії. Для здійснення теракту водолази були доставлені на спеціально орендованому вітрильному яхті "Андромеда" поблизу трубопроводів, щоб потім встановити вибухові пристрої на дні моря… Сергій Кузнецов нібито перебував на борту "Андромеди". Слідчі Федеральної прокуратури припускають, що він не був одним із водолазів. Швидше за все, він виконував на борту координаційну функцію", - пише видання.

Як повідомляв Wall Street Journal, за даними міжнародних безпекових кіл, Кузнецов є випускником Академії розвідки і працював на неї до 2015 року. Після цього Кузнецов перейшов у приватний сектор і був керівником компанії в енергетичній галузі. Після нападу Росії на Україну, за інформацією інсайдерів, Кузнецов нібито служив у спеціальних підрозділах української армії. За даними німецьких слідчих, Кузнецов нібито мав два справжні українські паспорти, видані на різні імена, що може свідчити про причетність українських державних органів до приховування підозрюваного диверсанта", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що німецькі органи безпеки переслідують і інших ймовірних членів диверсійного загону. Зокрема, у серпні 2024 року один із водолазів втік від слідчих. "Його розшукували за європейським ордером на арешт, і він був знайдений у Польщі. Однак польські чиновники, ймовірно, попередили українських колег про німецьке розслідування щодо цього чоловіка. Український дипломат повернув водолаза в Україну для безпеки, і ордер на арешт виявився марним.

У вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток "Північного потоку" і однієї "Північного потоку 2" поблизу данського о. Борнхольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму. ФРН також продовжує розслідування за фактом вибухів, тоді як Швеція у лютому 2024 року закрила розслідування.