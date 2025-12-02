Міносвіти скасувало конкурс на ректора Харківського авіаційного інституту через відсутність кандидатів

Міністерство освіти і науки України скасувало конкурс на заміщення посади ректора Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" у зв’язку з відсутністю кандидатів.

Зокрема, наказом №65 від 28 лютого 2023 року Міносвіти оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут", згідно якого вибори мали відбутися через три місяці після завершення воєнного стану. Пізніше в документ було внесено зміни, згідно яким вибори доручалося провести в травні 2023 року.

В той же час, наказом №462 від 1 грудня, у зв’язку з відсутністю кандидатів на посаду ректора Харківського авіаційного інституту, міністерство скасувало наказ про конкурс як нереалізований.

На сьогодні посаду в. о. ректора займає доктор юридичних наук Олексій Литвинов.

Як повідомлялося, 3 вересня Міносвіти скасувало конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) у зв’язку з відсутністю кандидатів.