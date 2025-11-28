Інтерфакс-Україна
Події
22:31 28.11.2025

Трамп заявив про скасування 92% указів Байдена, підписаних через автопідпис

22:31 28.11.2025

Президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив про скасування всіх указів та інших документів колишнього президента Джо Байдена, підписаних за допомогою пристрою Autopen (автопідпису).

"Будь-який документ, підписаний Сонним Джо Байденом за допомогою Autopen, а таких документів було приблизно 92%, цим припиняє свою дію і не має подальшої сили або ефекту. Autopen не дозволяється використовувати без спеціального дозволу Президента Сполучених Штатів Америки", – написав Трамп.

"Ліві радикальні божевільні, які оточили Байдена навколо столу "Рішучість" в Овальному кабінеті, забрали у нього президентство. Джо Байден не був залучений до процесу Autopen, і якщо він стверджуватиме протилежне, його буде притягнуто до відповідальності за неправдиві свідчення", – зазначив Трамп, підкресливши, що це стосується всіх указів і документів, які не були підписані безпосередньо президентом.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115629010097815862

