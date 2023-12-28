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11:19 28.12.2023

Комітет етики Нацагентства з якості вищої освіти виявив плагіат у дисертації Шкарлета

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Комітет етики Нацагентства з якості вищої освіти виявив плагіат у дисертації Шкарлета

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виявив академічний плагіат у дисертації колишнього міністра освіти і науки України, першого проректора Національного університету "Чернігівська політехніка" Сергія Шкарлета.

"Комітет вирішив внести на розгляд Національного агентства подання щодо наявності в дисертації доктора економічних наук С. Шкарлета "Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку" фактів академічного плагіату", - ідеться в рішенні Комітету з питань етики.

Зокрема, зазначається, що за результатами перевірки встановлено шість джерел, щодо яких було виявлено найбільше текстових збігів із фрагментами дисертації без посилань на джерела або перефразування фрагментів текстів без належних посилань.

Крім того, у дисертації також є копіювання нетекстової інформації (формул, таблиць, рисунків і схем, авторами яких є інші особи) з інших джерел без належних посилань і подання їх як власних.

Зокрема, робота має неправомірні текстові запозичення з перекладом (дослівний переклад або переклад з перефразуванням російськомовних джерел) без належних посилань, а також дублювання раніше наведених запозичених фрагментів.

У зв'язку з чим у Комітеті з питань етики зазначили, що такі порушення є підставою для клопотання про позбавлення особи наукового ступеня.

Як повідомлялося, 17 травня до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти надійшла скарга на плагіат у дисертації колишнього міністра освіти і науки, першого проректора Національного університету "Чернігівська політехніка" Шкарлета.

У вересні 2021 року Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета (пізніше Окружний адмінсуд Києва за його позовом проти НАЗЯВО визнав незаконними дії Комітету з питань етики). До цього у ЗМІ з посиланням на антиплагіатну ініціативу "Дисергейт" з'явилася інформація про те, що в дисертації та наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. Сам Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

Теги: #плагіат #шкарлет #дисертація

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