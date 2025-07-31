Інтерфакс-Україна
Події
16:28 31.07.2025

Кабмін зобов'язав авторів дисертацій засвідчувати, що частини тексту, які написані за допомогою ШІ, перевірені та відредаговані ними особисто

1 хв читати
Кабмін зобов'язав авторів дисертацій засвідчувати, що частини тексту, які написані за допомогою ШІ, перевірені та відредаговані ними особисто

Кабінет міністрів України зобов'язав авторів дисертацій засвідчувати, що всі частини тексту роботи, під час написання яких використовувалися технології штучного інтелекту (ШІ), перевірені та відредаговані ними особисто.

Згідно з постановою №928 від 30 липня, уряд унормував, що здобувач засвідчує власним підписом на титульній сторінці докторської дисертації, що всі частини тексту дисертації, під час написання яких використовувалися технології штучного інтелекту, перевірені та відредаговані ним особисто.

Крім того, встановлено, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) не розглядає звернення з інформацією щодо академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації в дисертаціях, наукових публікаціях, зарахованих за її темою, щодо яких Міністерство освіти і науки прийнято рішення про визнання недійсним рішення докторської ради про присудження наукового ступеня доктора наук, про позбавлення наукового ступеня, про визнання недійсним (скасування) рішення відповідної ради про присудження наукового ступеня та визнання відповідного диплома недійсним у зв’язку з добровільною відмовою особи від наукового ступеня.

Теги: #кабмін #дисертація #постанова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 31.07.2025
Секретаріатом Кабміну керує держсекретар - рішення уряду

Секретаріатом Кабміну керує держсекретар - рішення уряду

16:44 31.07.2025
Кабмін ліквідував посаду міністра Кабінету міністрів

Кабмін ліквідував посаду міністра Кабінету міністрів

10:14 31.07.2025
Кабмін утворив 4 урядові комітети

Кабмін утворив 4 урядові комітети

18:16 30.07.2025
Уряд схвалив законопроєкт щодо звітування деякими підприємствами про сталий розвиток

Уряд схвалив законопроєкт щодо звітування деякими підприємствами про сталий розвиток

17:54 30.07.2025
Власники пального будуть відображатися в системі електронного адміністрування для контролю за його обігом – Кабмін

Власники пального будуть відображатися в системі електронного адміністрування для контролю за його обігом – Кабмін

17:21 30.07.2025
Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

17:01 30.07.2025
Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

Конкурсна комісія з добору очільника БЕБ не планує додаткових дій через завершення мандату - голова комісії Стефан

16:53 30.07.2025
Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

16:50 30.07.2025
Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

Кабмін виділить 600 млн грн на добудову водопостачальних об`єктів Дніпропетровської області

15:59 30.07.2025
Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в Києві зросла до 11 людей – ДСНС

Відомо про 1 загиблого та 11 поранених у Краматорську внаслідок удару РФ по житловому будинку – ОВА

Кількість загиблих в Києві зросла до 9 – МВС

Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ і САП

Зеленський підписав закон про належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю

ОСТАННЄ

Генпрокурор: повідомлено 43 підозри посадовцям на Запоріжжі та Закарпатті

Кількість загиблих в Києві зросла до 11 людей – ДСНС

В Києві 1 серпня оголошене Днем жалоби – мер

УЧХ попереджає про фейковий канал, що обіцяє громадянам грошові виплати від організації

Коломойський та Боголюбов оцінювали свої активи у понад $8 млрд – Лондонський суд

Центр оцінювання функціонального стану скасував 795 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців

Кошта та фон дер Ляєн: підписання Зеленським нового закону про НАБУ/САП – позитивний крок, боротьба з корупцією повинна тривати

Відомо про 1 загиблого та 11 поранених у Краматорську внаслідок удару РФ по житловому будинку – ОВА

Сибіга закликав всі мусульманські країни засудити російську атаку по головній мечеті Духовного управління мусульман України "Умма"

В ОСУВ "Хортиця" спростували російську заяву про захоплення Часового Яру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА