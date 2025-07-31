Кабмін зобов'язав авторів дисертацій засвідчувати, що частини тексту, які написані за допомогою ШІ, перевірені та відредаговані ними особисто

Кабінет міністрів України зобов'язав авторів дисертацій засвідчувати, що всі частини тексту роботи, під час написання яких використовувалися технології штучного інтелекту (ШІ), перевірені та відредаговані ними особисто.

Згідно з постановою №928 від 30 липня, уряд унормував, що здобувач засвідчує власним підписом на титульній сторінці докторської дисертації, що всі частини тексту дисертації, під час написання яких використовувалися технології штучного інтелекту, перевірені та відредаговані ним особисто.

Крім того, встановлено, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) не розглядає звернення з інформацією щодо академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації в дисертаціях, наукових публікаціях, зарахованих за її темою, щодо яких Міністерство освіти і науки прийнято рішення про визнання недійсним рішення докторської ради про присудження наукового ступеня доктора наук, про позбавлення наукового ступеня, про визнання недійсним (скасування) рішення відповідної ради про присудження наукового ступеня та визнання відповідного диплома недійсним у зв’язку з добровільною відмовою особи від наукового ступеня.