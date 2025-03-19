Інтерфакс-Україна

Події

04:20 19.03.2025

Боксер Олександр Усик захистив докторську дисертацію в галузі права

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Олександру Усику присуджено ступінь доктора філософії в галузі знань "Право", повідомили на сайті "Харківського національного університету внутрішніх справ" (ХНУВС) у вівторок.

Темою дисертації чемпіона стало "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

В опублікованій на веб-сторінці ХНУВС інформації зазначають, що дисертант обґрунтував вибір тематики для дослідження тим, що "міжнародне співробітництво є не лише важливим фактором для розвитку спортивного руху в Україні та підвищення конкурентоспроможності наших спортсменів, але й забезпечує пізнаваність української держави у світовому просторі, що особливо актуально в умовах, коли країні так потрібна підтримка західних партнерів".

За результатами успішного захисту рішенням разової спеціалізованої Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ Олександру Усику присуджено ступінь доктора філософії в галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право, сказано в резолюції.

Джерело: https://univd.edu.ua/uk/news/23119?fbclid=IwY2xjawJGqZVleHRuA2FlbQIxMAABHf67GfRvcN7hP1k3Ihkv87H1sjcc8TkcSKf92ghkAhHg13AQlM1zk04Z4g_aem_EDERaH-K9j-iQ9XTO0VtPQ

Теги: #усик #дисертація #захист

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