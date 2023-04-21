Події

12:50 21.04.2023

Комітет етики Нацагентства якості вищої освіти залишив без розгляду дві скарги щодо виявлення плагіату в дисертації Лісового, одна ще в роботі

1 хв читати
Комітет етики Нацагентства якості вищої освіти залишив без розгляду дві скарги щодо виявлення плагіату в дисертації Лісового, одна ще в роботі

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти залишив без розгляду дві скарги щодо виявлення в дисертації міністра освіти і науки Оксена Лісового фактів академічного плагіату.

"Відбулося засідання Комітету з питань етики, під час якого було розглянуто дві скарги/повідомлення щодо виявлення в захищеній дисертації фактів академічного плагіату. Рішенням комітету скарги/повідомлення було залишено без розгляду як такі, що не відповідають вимогам пунктів 6-7 Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації (вимоги до оформлення і подання скарги - ІФ-У)", - ідеться в рішенні.

Зокрема Комітет етики 20 квітня залишив без розгляду скарги ГО "Український рух пацифістів" та докторки філологічних наук Елеонори Шестакової щодо можливого плагіату в дисертації Лісового "Соціокультурна самоідентифікація особистості".

Водночас 6 квітня комітет взяв до розгляду звернення самого Лісового щодо перевірки своєї дисертації на плагіат, і наразі робота проходить перевірку.

Як повідомлялося, 23 березня міністр освіти і науки Оксен Лісовий подав свою дисертацію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату. 31 березня в Нацагентстві повідомили, що взяли до розгляду дисертацію Лісового і вивчать її у встановлені терміни.

Теги: #лісовий #плагіат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 14.04.2023
Лісовий про скорочення кількості шкільних предметів: Діти все одно зосереджуються на пріоритетних для себе дисциплінах

Лісовий про скорочення кількості шкільних предметів: Діти все одно зосереджуються на пріоритетних для себе дисциплінах

11:53 08.04.2023
Очільник МОН: якщо викладач на перерві переходить на російську мову, він демонструє дітям зневажливе ставлення до держави

Очільник МОН: якщо викладач на перерві переходить на російську мову, він демонструє дітям зневажливе ставлення до держави

12:00 05.04.2023
Лісовий: В освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання

Лісовий: В освіті найбільшою проблемою є формування толерантності до корупції в процесі навчання

10:15 27.03.2023
Лісовий про рішення Воловецького райсуду: Ця справа про те, що в школах ми досі не вчимо дітей поваги до особистих кордонів

Лісовий про рішення Воловецького райсуду: Ця справа про те, що в школах ми досі не вчимо дітей поваги до особистих кордонів

09:59 23.03.2023
Лісовий: Міносвіти має стати частиною стратегії оборони

Лісовий: Міносвіти має стати частиною стратегії оборони

09:39 23.03.2023
Лісовий подав свою дисертацію в Нацагентство з якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату

Лісовий подав свою дисертацію в Нацагентство з якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату

18:06 21.03.2023
Історія України має бути в пріоритеті, але поточного року змінювати підхід до НМТ не варто - Лісовий

Історія України має бути в пріоритеті, але поточного року змінювати підхід до НМТ не варто - Лісовий

17:57 21.03.2023
Виші мають стати центрами інновацій - Лісовий

Виші мають стати центрами інновацій - Лісовий

17:44 21.03.2023
Лісовий: Наше завдання - до 50% молоді направити у професійну освіту

Лісовий: Наше завдання - до 50% молоді направити у професійну освіту

17:42 21.03.2023
Лісовий: Наше завдання - гарантувати безпечне навчання і вивести дітей в офлайн

Лісовий: Наше завдання - гарантувати безпечне навчання і вивести дітей в офлайн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми знаємо про всі плани ворога на найближчий період - Зеленський

"Укроборонпром" спростував інформацію про закупівлю моторної оливи для бронетехніки в російських пособників

Україна ефективно та прозоро використовує надану США допомогу - Резніков

Канада оголосила про пакет військової допомоги Україні майже на $29 млн

Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

ОСТАННЄ

Апеляційний суд змінив вирок екскерівнику міжрегіонального управління Мін'юсту Дзюдзю, обвинуваченому в одержанні хабарів від підлеглих

Київський апеляційний суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під домашнім арештом

Ми знаємо про всі плани ворога на найближчий період - Зеленський

Два "шахеди" влучили в нафтобази під час нічної атаки РФ - директор "А-95"

"Укроборонпром" спростував інформацію про закупівлю моторної оливи для бронетехніки в російських пособників

Україна ефективно та прозоро використовує надану США допомогу - Резніков

Американські військові влітку почнуть навчати українців керувати танками Abrams - ЗМІ

Канада оголосила про пакет військової допомоги Україні майже на $29 млн

Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

Члени формату "Рамштайн" надали Україні вже понад $55 млрд допомоги, союзники єдині як ніколи - глава Пентагону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА