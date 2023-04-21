Комітет етики Нацагентства якості вищої освіти залишив без розгляду дві скарги щодо виявлення плагіату в дисертації Лісового, одна ще в роботі

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти залишив без розгляду дві скарги щодо виявлення в дисертації міністра освіти і науки Оксена Лісового фактів академічного плагіату.

"Відбулося засідання Комітету з питань етики, під час якого було розглянуто дві скарги/повідомлення щодо виявлення в захищеній дисертації фактів академічного плагіату. Рішенням комітету скарги/повідомлення було залишено без розгляду як такі, що не відповідають вимогам пунктів 6-7 Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації (вимоги до оформлення і подання скарги - ІФ-У)", - ідеться в рішенні.

Зокрема Комітет етики 20 квітня залишив без розгляду скарги ГО "Український рух пацифістів" та докторки філологічних наук Елеонори Шестакової щодо можливого плагіату в дисертації Лісового "Соціокультурна самоідентифікація особистості".

Водночас 6 квітня комітет взяв до розгляду звернення самого Лісового щодо перевірки своєї дисертації на плагіат, і наразі робота проходить перевірку.

Як повідомлялося, 23 березня міністр освіти і науки Оксен Лісовий подав свою дисертацію до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на перевірку на предмет плагіату. 31 березня в Нацагентстві повідомили, що взяли до розгляду дисертацію Лісового і вивчать її у встановлені терміни.