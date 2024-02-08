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Шкарлет оскаржив в Апеляційному комітеті Нацагентства з якості вищої освіти наявність плагіату в його дисертації

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Шкарлет оскаржив в Апеляційному комітеті Нацагентства з якості вищої освіти наявність плагіату в його дисертації

Колишній міністр освіти і науки, перший проректор Національного університету "Чернігівська політехніка" Сергій Шкарлет оскаржив в Апеляційному комітеті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти наявність академічного плагіату в його дисертації.

Зокрема, у грудні 2023 року Комітет з питань етики Нацагентства виявив академічний плагіат у дисертації доктора економічних наук Сергія Шкарлета "Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку".

Наступним етапом мав бути розгляд подання Комітету з етики про наявність у дисертації фактів академічного плагіату на засіданні Нацагентства з якості вищої освіти.

Водночас через те, що представник Шкарлета надіслав до Апеляційного комітету скаргу, на засіданні 6 лютого Нацагентство ухвалило рішення зняти з розгляду справу про наявність плагіату в роботі колишнього міністра до завершення розгляду відповідної скарги.

Як повідомлялося, 17 травня 2023 року до Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти надійшла скарга на плагіат у дисертації колишнього міністра освіти і науки, першого проректора Національного університету "Чернігівська політехніка" Шкарлета. У грудні 2023 року Комітет етики Нацагентства виявив плагіат у дисертації Шкарлета.

У вересні 2021 року Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета (пізніше Окружний адмінсуд Києва за його позовом проти НАЗЯВО визнав незаконними дії Комітету з питань етики). До цього у ЗМІ з посиланням на антиплагіатну ініціативу "Дисергейт" з'явилася інформація про те, що в дисертації та наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. Сам Шкарлет заперечує наявність плагіату у своїх роботах.

Теги: #оскарження #шкарлет

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