Остапенко оскаржить у суді рішення про звільнення з посади гендиректора "Києво-Печерської лаври"

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Звільнений з посади генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко має намір оскаржити у суді рішення міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького про звільнення його з посади.

"Я провів консультації з адвокатами. Те, що відбулось і як це відбувається, - це повне знущання над практикою нормальних відносин між керівником і роботодавцем. І я буду це оскаржувати у суді", - заявив Остапенко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За словами Остапенка, все, що відбувається навколо його звільнення, - це наруга над правовою системою і зловживання своїми повноваженнями з боку директора департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства культури та стратегічних комунікацій Володимира Шорнікова.

Остапенко підкреслив, що процес вручення наказу про звільнення гендиректора закладу - це показник рівня некомпетентності працівників департаменту. Він розповів, що в середу близько 20.00 директор департаменту зателефонував йому і попросив терміново зустрітися.

"Домовилися зустрітися на вулиці, він приїхав на стоянку, намагався засадити мене в приватний автомобіль для ознайомлення. Після того, як я відмовився, на вулиці, в сутінках, почав розкладати документи на капоті автомобіля, повідомляти, що мене звільнено, не ознайомивши ні з матеріалами, не давши можливості написати пояснення, не давши можливості дати заперечення… Ба більше, без погодження зі мною, заступник Шорнікова розпочав відеозйомку…Те, що вони роблять, - це повернення до 90-х років минулого століття", - сказав Остапенко.

Остапенко нагадав, що у нього був підписаний контракт з міністром культури.

"Відповідно, міністр міг запросити, отримати від мене пояснення під протокол, зафіксувати, і жодних питань би не було. Я законослухняна людина", - підкреслив він.

Остапенко також додав, що цьому рішенню найбільше радіє "Паша Мерседес" (колишній настоятель Києво-Печерської лаври УПЦ МП Павло Лебідь, якого підозрювали у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні озброєної агресії РФ - ІФ-У).

"Він мене з цим особисто поздоровив і сказав, що це найбільше досягнення", - зазначив Остапенко.

Водночас Остапенко вважає Точицького "глибоко професійною, фаховою людиною в сфері дипломатії, культурної комунікації".

"Але щодо охорони культурної спадщини… відбувається просто жах", - підсумував Остапенко.