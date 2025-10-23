Інтерфакс-Україна
14:32 23.10.2025

Продюсер Полякової поскаржився EBU на недопуск артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

2 хв читати

Продюсер виконавиці Ольги Полякової Михайло Ясинський поскаржився Європейській мовній спілці (EBU) на недопуск Суспільним мовником артистку до національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"Відправили листи в EBU з проханням втрутитися в справу та в "Суспільне" з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила нацвідбору на "Євробачення", то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів", - написав він в мережі Facebook.

На його думку, сторонам потрібно вийти на відкриту дискусію і знайти правильне, справедливе рішення.

Як повідомлялося, Ольга Полякова заявила, що планує подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв’язку з чим, вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому вважливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

Суспільне мовлення у відповідь на звернення Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV".

Після чого, продюсер виконавиці Михайло Ясинський допустив судове оскарження, якщо Суспільний мовник не допустить артистку до нацвідбору на "Євробачення-2026".

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Прийом конкурсних заявок на національний відбір на "Євробачення-2026" триває з 3 вересня до 27 жовтня.

Теги: #євробачення #полякова #оскарження

