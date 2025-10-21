Інтерфакс-Україна
18:07 21.10.2025

Продюсер Полякової допустив судове оскарження недопуску артистки до нацвідбору на "Євробачення-2026"

Продюсер виконавиці Ольги Полякової Михайло Ясинський допустив судове оскарження, якщо Суспільний мовник не допустить артистку до національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"Отже. Суспільне не хоче почати дискусію щодо зміни застарілих правил, які виникли в результаті діяльності людей, далеких від тезисів, зазначених в листі відповіді. Бо тоді треба буде згадати про членів журі, та переможців після 2014-го, на якому вони так доречно зауважили, які нам добре відомі і ім'я яких дуже не хотілося б згадувати", - написав Ясинський в мережі Facebook.

Він також заявив, що "на думки професіоналів", заборона брати участь у відборі через факти минулих гастролей - це обмеження доступу до конкурсу не за мистецькими критеріями, і якщо суд визнає, що така умова є дискримінаційною або непропорційною меті конкурсу, її можуть скасувати, а відмову в допуску - визнати протиправною.

"Є дві різні ситуації. Перша - якщо артист(ка) просить суд лише допустити її/його до участі у відборі: це точкове втручання. Друга - якщо позов виграно вже після проведення нацвідбору: тоді постає питання про оскарження результатів через незаконність окремих положень правил. Це створює ризик визнання результатів недійсними та необхідності перезапуску процедури. З огляду на статус НСТУ як суспільного мовника, наслідки - репутаційні, фінансові та часові. Тому організатору варто якнайшвидше переглянути спірні пункти регламенту", - написав він з посиланням на третю сторону.

Крім того, він припустив, що позов не буде задоволено, хоча він в цьому не впевнений.

"Але йти на ризик скасування результатів відбору просто не почавши розмову з професійною спільнотою про невідповідність правил до сьогодення - це взагалі професійно? Це відповідально?", - написав продюсер.

Як повідомлялося, Ольга Полякова заявила, що планує подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв'язку з чим, вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому вважливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

Суспільне мовлення у відповідь на звернення Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV".

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Прийом конкурсних заявок на національний відбір на "Євробачення-2026" триває з 3 вересня до 27 жовтня.

Теги: #євробачення #полякова

