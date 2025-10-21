Інтерфакс-Україна
Події
15:53 21.10.2025

"Суспільне" на звернення Полякової: неприпустимо, щоб Україну на "Євробаченні" представляли артисти, які виступали в РФ після березня 2014р

3 хв читати

Суспільне мовлення у відповідь на звернення виконавиці Ольги Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

"16 жовтня Суспільне мовлення отримало звернення Ольги Полякової щодо зміни правил нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення" без уточнення, що саме пропонується змінити. Суспільне визначає, затверджує та оприлюднює на офіційному сайті пісенного конкурсу Євробачення правила національного відбору, які не можуть бути змінені після його початку. національний відбір розпочато 3 вересня 2025 року", - йдеться у повідомленні мовника.

Зазначається, що правила відбору розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору, і їхня мета — забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України на "Євробаченні".

В "Суспільному" наголосили, що участь у нацвідборі є добровільною та відбувається на однакових для всіх умовах.

"Механізми обрання представника — учасника зазначеного конкурсу відрізняються в різних країнах. Так, у деяких з них відсутній національний відбір, натомість такого представника визначає мовник у межах внутрішнього відбору. Ми ретельно опрацьовували правила, щоб дати можливість всім громадянам України, а не лише вузькому колу, обирати представника нашої держави у пісенному конкурсі "Євробачення", незважаючи на складні умови", - йдеться в повідомленні.

Мовник зазначив, що в Україні національний відбір — це масштабна подія, завдяки якій артисти отримують унікальну можливість стати "голосом нашої країни для мільйонів глядачів у всьому світі".

"Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною — її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги", - додали в "Суспільному".

Мовник наголосив, що несе відповідальність перед суспільством, враховує реалії воєнного часу і вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року.

"Обов’язок "Суспільного" — діяти в інтересах суспільства, зберігати незалежність і захищати довіру до прозорих правил національного відбору", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Ольга Полякова заявила, що планує подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв'язку з чим, вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому вважливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV".

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Прийом конкурсних заявок на національний відбір на "Євробачення-2026" триває з 3 вересня до 27 жовтня.

Теги: #євробачення #полякова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 12.10.2025
Софія Нерсесян представлятиме Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" в Грузії

Софія Нерсесян представлятиме Україну на "Дитячому Євробаченні-2025" в Грузії

11:54 10.10.2025
В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

13:02 03.09.2025
"Суспільне" починає приймати заявки на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

"Суспільне" починає приймати заявки на участь у нацвідборі "Євробачення-2026"

10:37 20.08.2025
"Євробачення-2026" відбудеться у Відні

"Євробачення-2026" відбудеться у Відні

17:05 20.06.2025
"Суспільне" та Фонд Притули передали Держслужбі транспорту закуплену на збір під час нацвідбору на "Євробачення-2025" техніку

"Суспільне" та Фонд Притули передали Держслужбі транспорту закуплену на збір під час нацвідбору на "Євробачення-2025" техніку

10:44 29.05.2025
"Євробачення-2025" охопило 166 млн глядачів на 37 ринках суспільних мовників

"Євробачення-2025" охопило 166 млн глядачів на 37 ринках суспільних мовників

11:38 19.05.2025
Іспанський мовник RTVE закликає до обговорення впливу збройних конфліктів на телеголосування на "Євробаченні"

Іспанський мовник RTVE закликає до обговорення впливу збройних конфліктів на телеголосування на "Євробаченні"

03:31 18.05.2025
МЗС про гурт Ziferblat на "Євробаченні-2025": виступ, що передав нашу спільну пам’ять, надію та наш біль

МЗС про гурт Ziferblat на "Євробаченні-2025": виступ, що передав нашу спільну пам’ять, надію та наш біль

02:54 18.05.2025
Ziferblat після завершення "Євробачення-2025": для нас честь представляти Україну

Ziferblat після завершення "Євробачення-2025": для нас честь представляти Україну

02:35 18.05.2025
Глядачі України на "Євробаченні-2025" поставили найвищі бали Литві, Норвегії та Латвії

Глядачі України на "Євробаченні-2025" поставили найвищі бали Литві, Норвегії та Латвії

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

ОСТАННЄ

На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

Російський дрон поцілив у цивільну автівку у Харківській області, двоє постраждалих

Нідерланди підтримують європейських лідерів щодо миру в Україні, візьмуть участь в зустрічі "Коаліції охочих" у пʼятницю - премʼєр

В рамках програми "Контракт 18-24" для служби можна обрати будь-яку бригаду – Паліса

Асоціація українських операторів грального бізнесу підтримує ініціативу PlayCity щодо оновлення реєстру залежних

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Розраховувати на роботу ЗАЕС не варто за відсутності повної інформації про її технічний стан – топ-менеджер Westinghouse

Забезпечення фронту українською зброєю на кінець року має бути не менше ніж 50% - нарада Зеленського з Умєровим

Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА