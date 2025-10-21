"Суспільне" на звернення Полякової: неприпустимо, щоб Україну на "Євробаченні" представляли артисти, які виступали в РФ після березня 2014р

Суспільне мовлення у відповідь на звернення виконавиці Ольги Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

"16 жовтня Суспільне мовлення отримало звернення Ольги Полякової щодо зміни правил нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення" без уточнення, що саме пропонується змінити. Суспільне визначає, затверджує та оприлюднює на офіційному сайті пісенного конкурсу Євробачення правила національного відбору, які не можуть бути змінені після його початку. національний відбір розпочато 3 вересня 2025 року", - йдеться у повідомленні мовника.

Зазначається, що правила відбору розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору, і їхня мета — забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України на "Євробаченні".

В "Суспільному" наголосили, що участь у нацвідборі є добровільною та відбувається на однакових для всіх умовах.

"Механізми обрання представника — учасника зазначеного конкурсу відрізняються в різних країнах. Так, у деяких з них відсутній національний відбір, натомість такого представника визначає мовник у межах внутрішнього відбору. Ми ретельно опрацьовували правила, щоб дати можливість всім громадянам України, а не лише вузькому колу, обирати представника нашої держави у пісенному конкурсі "Євробачення", незважаючи на складні умови", - йдеться в повідомленні.

Мовник зазначив, що в Україні національний відбір — це масштабна подія, завдяки якій артисти отримують унікальну можливість стати "голосом нашої країни для мільйонів глядачів у всьому світі".

"Протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни. Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною — її неможливо "пересунути" з огляду на особисті історії чи заслуги", - додали в "Суспільному".

Мовник наголосив, що несе відповідальність перед суспільством, враховує реалії воєнного часу і вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року.

"Обов’язок "Суспільного" — діяти в інтересах суспільства, зберігати незалежність і захищати довіру до прозорих правил національного відбору", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Ольга Полякова заявила, що планує подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв'язку з чим, вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому вважливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV".

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Прийом конкурсних заявок на національний відбір на "Євробачення-2026" триває з 3 вересня до 27 жовтня.