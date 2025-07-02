Інтерфакс-Україна
Події
18:11 02.07.2025

УПЦ (МП) планує оскаржити позбавлення громадянства митрополита Онуфрія

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Українська православна церква (Московського патріархату) планує оскаржити указ президента України Володимира Зеленського про позбавлення громадянства Ореста Березовського (так званого митрополита УПЦ (МП) Онуфрія), повідомляє "Суспільне".

"Речник УПЦ (МП) митрополит Климент заявив Суспільному, що в митрополита Онуфрія немає інших паспортів окрім українського паспорта. Також Онуфрій "не звертався" до Росії "із заявою про отримання іншого громадянства", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що Онуфрій планує оскаржити указ президента та довести, що не має інших громадянств окрім українського.

Як повідомлялося, рішення про позбавлення митрополита Онуфрія громадянства України було прийнято на основі матеріалів СБУ. За інформацією української спецслужби, Онуфрій добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина України.

Також встановлено, що Онуфрій підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

Теги: #упц_мп #указ #онуфрій #оскарження

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