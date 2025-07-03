Інтерфакс-Україна
Події
10:22 03.07.2025

УПЦ (МП) оскаржила в суді постанову уряду про порядок проведення дослідження щодо афілійованості із забороненими релігійними організаціями

2 хв читати
УПЦ (МП) оскаржила в суді постанову уряду про порядок проведення дослідження щодо афілійованості із забороненими релігійними організаціями

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

"27 червня 2025 року Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі №320/31780/25 за позовною заявою Київської митрополії Української православної церкви до Кабінету міністрів України. Позов стосується оскарження постанови уряду від 9 травня 2025 року №543 "Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена", - йдеться в повідомленні Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Зазначається, що на підставі вказаної постанови Державною службою України з етнополітики та свободи совісті 16 травня було видано наказ, згідно з яким з 20 травня розпочато дослідження щодо наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

"При цьому Київська митрополія наголошує, що до неї не було подано жодного офіційного звернення для отримання інформації про її діяльність. Жодного її представника не було залучено для надання пояснень по суті дослідження, що фактично позбавило релігійну організацію можливості захищати свої права та інтереси", - йдеться в повідомленні.

В УПЦ (МП) вважають, що вказана постанова суперечить Конституції України, нормам законодавчої техніки та практиці Європейського суду з прав людини.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Теги: #суд #упц_мп #оскарження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:13 02.07.2025
Джерело спростувало інформацію УПЦ (МП) про відсутність паспорта РФ у митрополита Онуфрія (фото)

Джерело спростувало інформацію УПЦ (МП) про відсутність паспорта РФ у митрополита Онуфрія (фото)

18:23 02.07.2025
Суд призначив заставу до 2 підозрюваних у справі щодо зловживань під час закупівлі шин для військових літаків – САП

Суд призначив заставу до 2 підозрюваних у справі щодо зловживань під час закупівлі шин для військових літаків – САП

18:11 02.07.2025
УПЦ (МП) планує оскаржити позбавлення громадянства митрополита Онуфрія

УПЦ (МП) планує оскаржити позбавлення громадянства митрополита Онуфрія

12:44 02.07.2025
Чернишов має намір надавати слідству заявки на закордонні відрядження

Чернишов має намір надавати слідству заявки на закордонні відрядження

08:06 02.07.2025
ВАКС розгляне запобіжний захід помічнику нардепа Касая Дмитру Пархісенку у справі про розтрату понад 27 млн грн - ЦПК

ВАКС розгляне запобіжний захід помічнику нардепа Касая Дмитру Пархісенку у справі про розтрату понад 27 млн грн - ЦПК

04:01 02.07.2025
Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах

19:07 01.07.2025
ВАКС оголосить рішення щодо клопотання про відсторонення Чернишова від посади 2 липня

ВАКС оголосить рішення щодо клопотання про відсторонення Чернишова від посади 2 липня

16:42 01.07.2025
Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

16:12 22.05.2025
Остапенко оскаржить у суді рішення про звільнення з посади гендиректора "Києво-Печерської лаври"

Остапенко оскаржить у суді рішення про звільнення з посади гендиректора "Києво-Печерської лаври"

13:07 20.05.2025
Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло понад 1,9 тис. релігійних громад із 2018 року

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло понад 1,9 тис. релігійних громад із 2018 року

ВАЖЛИВЕ

У Полтаві внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, ще 11 поранено

Ворог атакував Полтаву, виникли пожежі, зокрема в міському ТЦК, є загиблі і поранені

США припинили постачання деяких видів зброї Україні, інших продовжать, як і ракет для ППО, – Держдеп

Два вибухи стались на Житомирщині, відомо про 2 загиблих і 15 постраждалих – глава обладміністрації

Джерело спростувало інформацію УПЦ (МП) про відсутність паспорта РФ у митрополита Онуфрія (фото)

ОСТАННЄ

Понад 5 тисяч осіб отримали знання з першої психологічної допомоги в межах проєкту УЧХ та EU4Health

Ліквідація наслідків удару по Одесі завершена, постраждали 6 жителів

Умєров представив у Києві ключові українські ініціативи представникам німецької оборонної індустрії

У Полтаві внаслідок ворожої атаки двоє людей загинули, ще 11 поранено

ЦПД повідомляє про атаки по заводу в російському Єльці, який виробляє блоки для ракет

Українські чиновники стверджують, що всі поставки американської зброї зупинені, американські чиновники заперечують – ЗМІ

Ворог атакував Полтаву, виникли пожежі, зокрема в міському ТЦК, є загиблі і поранені

На Львівщині затримано "крота" - майора Повітряних Сил ЗСУ

Президент Чехії не впевнений у продовженні військової допомоги Україні після парламентських виборів у жовтні, але веде переговори

США припинили постачання деяких видів зброї Україні, інших продовжать, як і ракет для ППО, – Держдеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА