Радабанк оскаржить рішення АМКУ про накладення 8,17 млн грн штрафу

Радабанк (Дніпро) не погоджується із звинуваченнями Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо неповного надання інформації на запити та оскаржуватиме рішення про накладення штрафу в розмірі 8,17 млн грн.

"Банк не згодний з прийнятим Комітетом рішенням та скористається правом оскарження рішення Антимонопольного комітету України після його отримання(…) Уся інформація, яка надавалася на запити Комітету, була повною та надана в межах, визначених чинним законодавством", - йдеться в офіційній заяві фінустанови, оприлюдненій у понеділок.

В ній зазначається, що рішення про штраф АМКУ ухвалив без належної оцінки вимог закону "Про банки і банківську діяльність" щодо порядку розкриття інформації, яка є банківською таємницею. Водночас підкреслюється, що інформацію за запитами банк надав своєчасно та в обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

Як повідомлялося, 18 липня Антимонопольний комітет оштрафував Радабанк на 8,17 млн грн через ненадання банком повної інформації на запити Комітету щодо обставин отримання клієнтом банківської гарантії.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року за загальними активами Радабанк посідав 30 місце (10,7 млрд грн, або 0,3% ринку) серед 60 банків, які працювали в Україні.