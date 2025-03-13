Інтерфакс-Україна

Події

23:51 13.03.2025

Журналістка Крюкова оскаржила санкції проти неї у Верховному суді

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Журналістка Світлана Крюкова у четвер подала позов до Верховного суду, щоб оскаржити указ президента України про накладення на неї персональних санкцій.

"Зі мною працює ціла команда професійних адвокатів на чолі із Олексієм Шевчуком", – написала вона у Facebook.

Крюкова додала, що має намір зробити цей процес "гучним і публічним".

Як повідомлялося, санкції проти ексзаступниці головного редактора видання "Страна" Крюкової були введені терміном на 10 років указом президента від 19 січня цього року.

Джерело: https://www.facebook.com/kryukova/posts/pfbid02esjyD7ccvMRUrJPA8V5S4HJNqjKLEpdB1miF728DYxz1p6nQBZcxDFoSYxiEThj8l

Теги: #санкції #оскарження

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