Голова НАДС: 40% представництва на посадах держкатегорії "А" мають обіймати жінки до 2030р

Фото: https://nads.gov.ua

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що 40% представництва на посадах державної служби категорії "А" мають обіймати жінки відповідно до Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.

"НАДС розроблено законопроєкт щодо відновлення конкурсів та удосконалення порядку вступу на державну службу. Нещодавно його було розглянуто та підтримано профільним Комітетом Верховної Ради України. Документ передбачає низку важливих норм, зокрема, щодо урахування гендерного підходу. Так, у законопроекті прописано механізм позитивних дій: у випадку рівних професійних компетентностей перевага може надаватися кандидату тієї статі, яка є менш представленою у державному органі на певних посадах. Це відповідає статті 23 Хартії основних прав ЄС і є важливим кроком до реального гендерного балансу", - цитує Алюшину прес-служба по результатам участі в конференції "Гендерний аудит як інструмент гендерно відповідального відновлення".

За її словами, відповідно до Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, 40% представництва на посадах держслужби категорії "А" мають обіймати жінки.

Зазначається, що наразі на державній службі працюють понад 156 тис. осіб, з них 76% - жінки, однак, на керівних посадах лише 26% це жінки.

Алюшина розповіла, що тема гендеру залишається пріоритетною в навчанні публічних службовців і входить в рейтинг найбільш затребуваних навичок для підвищення професійних компетенцій серед учасників навчальних заходів Вищої школи публічного управління.

Як повідомлялося, в липні Кабінет міністрів України погодив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби" (№13478). Згодом його відкликали, а натомість було внесено альтернативний депутатський законопроект (№13478-1).

З 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.