Інтерфакс-Україна
Події
09:58 15.10.2025

Голова НАДС: 40% представництва на посадах держкатегорії "А" мають обіймати жінки до 2030р

2 хв читати
Голова НАДС: 40% представництва на посадах держкатегорії "А" мають обіймати жінки до 2030р
Фото: https://nads.gov.ua

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що 40% представництва на посадах державної служби категорії "А" мають обіймати жінки відповідно до Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.

"НАДС розроблено законопроєкт щодо відновлення конкурсів та удосконалення порядку вступу на державну службу. Нещодавно його було розглянуто та  підтримано профільним Комітетом Верховної Ради України. Документ передбачає низку важливих норм, зокрема, щодо урахування гендерного підходу. Так, у законопроекті прописано механізм позитивних дій: у випадку рівних професійних компетентностей перевага може надаватися кандидату тієї статі, яка є менш представленою у державному органі на певних посадах. Це відповідає статті 23 Хартії основних прав ЄС і є важливим кроком до реального гендерного балансу", - цитує Алюшину прес-служба по результатам участі в конференції "Гендерний аудит як інструмент гендерно відповідального відновлення". 

За її словами, відповідно до Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, 40% представництва на посадах держслужби категорії "А" мають обіймати жінки.

Зазначається, що наразі на державній службі працюють понад 156 тис. осіб, з них 76% - жінки, однак, на керівних посадах лише 26% це жінки.

Алюшина розповіла, що тема гендеру залишається пріоритетною в навчанні публічних службовців і входить в рейтинг найбільш затребуваних навичок для підвищення професійних компетенцій серед учасників навчальних заходів Вищої школи публічного управління.

Як повідомлялося, в липні Кабінет міністрів України погодив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби" (№13478). Згодом його відкликали, а натомість було внесено альтернативний депутатський законопроект (№13478-1).

З 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.

Теги: #надс #алюшина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 29.09.2025
НАДС внесло зміни до правил етичної поведінки держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування

НАДС внесло зміни до правил етичної поведінки держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування

17:39 23.09.2025
Оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю публічне управління та адміністрування планується у 2026р - голова НАДС

Оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю публічне управління та адміністрування планується у 2026р - голова НАДС

09:39 20.05.2025
До HRMIS підключено 987 держорганів - голова НАДС Алюшина

До HRMIS підключено 987 держорганів - голова НАДС Алюшина

11:03 31.03.2025
Нацагентство якості вищої освіти просить Міносвіти позбавити ексзаступника голови НАДС Заболотного ступеня кандидата наук через плагіат

Нацагентство якості вищої освіти просить Міносвіти позбавити ексзаступника голови НАДС Заболотного ступеня кандидата наук через плагіат

11:03 23.03.2025
Голова НАДС Алюшина задекларувала 2,2 млн грн доходів і Hyundai Tucson за 2024 рік

Голова НАДС Алюшина задекларувала 2,2 млн грн доходів і Hyundai Tucson за 2024 рік

11:34 05.03.2025
Голова НАДС: Упродовж останніх років спостерігається старіння публічної служби

Голова НАДС: Упродовж останніх років спостерігається старіння публічної служби

17:13 12.02.2025
НАДС розпочало консультації з громадськістю законопроєкту щодо відновлення конкурсів на держслужбу

НАДС розпочало консультації з громадськістю законопроєкту щодо відновлення конкурсів на держслужбу

16:23 07.02.2025
Європейські партнери наполягають на деполітизації конкурсної процедури на посади держслужби - голова НАДС

Європейські партнери наполягають на деполітизації конкурсної процедури на посади держслужби - голова НАДС

11:06 11.01.2025
НАДС: 3015 кандидатів зараховано до кадрового резерву для деокупованих територій за півтора року

НАДС: 3015 кандидатів зараховано до кадрового резерву для деокупованих територій за півтора року

12:57 12.11.2024
НАДС запускає кар'єрне консультування для ветеранів

НАДС запускає кар'єрне консультування для ветеранів

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія доставить Україні цього року понад 100 тис дронів - Гілі

Генштаб зафіксував впродовж доби 182 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1070 військовослужбовців

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

Зеленський: Детально готуємося до нашої розмови з президентом Трампом

ОСТАННЄ

Окупанти зайняли 16 кв км "сірої зони", окупувавши 3 села на заході Донецької області – DeepState

Аварійні відключення наразі не застосовуються в жодному регіоні – "Укренерго"

Нідерланди виділять ще EUR90 млн на дрони для України – міністр оборони

Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – "Нафтогаз"

Bell Textron Inc відкриє представництво в Україні - меморандум

Безробітний з Донеччині коригував для ворога авіаудари по позиціях ЗСУ та Нацполіції

Створення українського контенту, який не є контрпропагандою - один із ключових напрямів культурної політики - Бережна

Аварійні відключення введені на Сумщині та Харківщині, частково на Черкащині

Союзники по НАТО обговорять подальшу підтримку України, збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва в сфері оборони - Рютте

Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Євроради наступного тижня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА