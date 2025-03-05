Голова НАДС: Упродовж останніх років спостерігається старіння публічної служби

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталя Алюшина заявляє, що впродовж останніх років спостерігається старіння публічної служби.

"Упродовж останніх років спостерігається старіння публічної служби, про що свідчать результати наших щоквартальних досліджень", - сказала Алюшина на брифінгу за результатами роботи відомства за 2024 рік.

За її словами, у 2020 році на державній службі працювало близько 27% молоді, у 2021 році – 25%, а за останніми даними тільки 21% державних службовців віком до 35 років.