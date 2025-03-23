Інтерфакс-Україна

Економіка

11:03 23.03.2025

Голова НАДС Алюшина задекларувала 2,2 млн грн доходів і Hyundai Tucson за 2024 рік

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Голова НАДС Алюшина задекларувала 2,2 млн грн доходів і Hyundai Tucson за 2024 рік

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина зазначила 2 млн 195 тис. 851 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, у 2024 році заробітна плата Алюшиної становила 1 739 851 грн, а дохід від відчуження рухомого майна - 456 тис. грн. Також вона зазначила в декларації 900 тис. грн готівкових коштів.

Голова НАДС володіє квартирою (48,5 кв. м) у Києві, орендує квартиру (82,2 кв. м) у Києві. Крім того, вона має автомобіль Hyundai Tucson 2024 року випуску вартістю 1,462 млн грн, який вона придбала в кредит в травні минулого року.

Як повідомлялося, Алюшина задекларувала 950 тис. грн доходів за 2019 рік, 1 млн грн доходів за 2020 рік, 1,5 млн грн доходів за 2021 рік, 1,4 млн грн доходів за 2022 рік і ,3 млн грн доходів за 2023 рік.

Теги: #надс #алюшина #декларація

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