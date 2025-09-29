Інтерфакс-Україна
Події
16:41 29.09.2025

НАДС внесло зміни до правил етичної поведінки держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування

НАДС внесло зміни до правил етичної поведінки держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування

Національне агентство з питань державної служби (НАДС) внесло зміни до загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Згідно з повідомленням Нацагентства, наказ передбачає внесення змін щодо: проходження професійного навчання, зокрема з питань етики та доброчесності; етичного та відповідального застосування штучного інтелекту під час виконання посадових обов’язків; недопустимості поширення мови ворожнечі; належного ставлення до осіб, які проживали/проживають на тимчасово окупованих територіях України та територіях ведення бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів і ветеранок; підвищення культурного та професійного рівня в частині розвитку навичок англійської мови або іншої іноземної мови, необхідної для виконання посадових обов’язків; проявів поваги до регіональної та місцевої символіки місцевого самоврядування; концептуальних підходів до вирішення етичних дилем; забезпечення доступності інформації при її викладенні..

"Дотримання правил етичної поведінки є фундаментом довіри суспільства до влади та відображає прагнення публічної служби до відкритості, поваги та професійного розвитку", - йдеться в повідомленні.

Теги: #надс #зміни

