Міноборони та Генштаб найближчим часом анонсують зміни щодо мобілізації

Найближчим часом Міністерство оборони та Генеральний штаб України аносують механізми, які дозволять прибрати всі корупційні моменти та підійти справедливо до питання мобілізації загалом, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Я вражений аналітичною роботою, яку Генеральний штаб за останні три місяці провів спільно з Міністерством оборони. Насамперед це стосується наведення ладу щодо всіх категорій військовозобов'язаних або громадян, які підлягають мобілізації. Передусім для того, щоб розробити дієві механізми, які дозволять а) максимально прибрати всі корупційні моменти, б) абсолютно справедливо підійти до питань мобілізації загалом. Упорядкувати й автоматизувати всі процеси", - сказав він в інтерв'ю для Суспільне.

"Я не хочу зараз занурюватися в подробиці, але найближчим часом ті всі речі будуть анонсувати Міністерство оборони і Генеральний штаб. Вони зараз "допилюються"", - додав Паліса.

Заступник керівника ОП сподівається, що "все-таки процеси цифровізуються, автоматизуються" й можливі корупційні ризики будуть зведені до мінімуму.