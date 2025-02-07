Європейські партнери наполягають на деполітизації конкурсної процедури на посади держслужби - голова НАДС

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що європейські партнери наполягають на тому, що Україні потрібно деполітизувати майбутню конкурсну процедуру на посади державної служби.

"У нас чітко є зазначені індикатори (по Ukraine Facility - ІФ-У) у вигляді відновлення конкурсів на посади державної служби... Станом на сьогодні у нас відбуваються так звані добори (призначення без конкурсів - ІФ-У). Відповідно Національному агентству потрібно розробити відповідні акти, зміни до закону "Про державну службу", зміни до закону "Про воєнний стан" і запустити наново конкурси, в тому числі оновити саму конкурсну процедуру", - сказала Алюшина на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю в Києві.

З її слів, це питання не просте, але з ним можна впоратися, бо конкурсна процедура в Україні уже працювала до повномасштабної війни.

"Але європейські партнери наполягають на тому, що нам потрібно деполітизувати і є певний перелік, як вдосконалити. Над цим, власне, ми сьогодні працюємо, у нас готовий законопроект, для того, щоби внести всі ці зміни і поновити саму конкурсну процедуру", - додала Алюшина.

Серед іншого, вона відзначила, що при відновлені конкурсів, також необхідно відновити роботу Єдиного порталу вакансій державної служби.

Голова НАДС повідомила, що портал знаходиться на фіналізації технічного завдання, і має запрацювати в першому кварталі 2026 року, а в третьому кварталі 2026 року мають відновитися конкурси на посади публічної служби.

Крім того, вона нагадала, що продовж півроку після відміни воєнного стану в України також буде необхідно відновити конкурси на посади органів місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, з 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

У серпні 2023 року голова НАДС Наталія Алюшина заявила, що є всі технічні та організаційні можливості для відновлення конкурсів у всіх державних органах. У грудні того ж року Алюшина виступила за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі.

6 лютого 2024 року перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко спрогнозував відновлення конкурсів на держслужбу до осені, але заявив, що процедура потребує низки змін.

4 березня 2024 року міністр Кабінету міністрів Немчінов заявив, що під час відновлення конкурсних доборів на державну службу категорії “А” потрібно відтермінувати конкурси на посади, які вже заповнені в умовах воєнного стану. В серпні 2024 року Немчінов припустив, що до кінця 2024 року буде підготовлено загальну модель відновлення конкурсів на держслужбу, а у 2025 році законопроєкт точно буде проголосовано.

План реалізація програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.