Корупційну схему викрито у підрозділі Держпраці на Івано-Франківщині - прокуратура

Правоохоронці викрили корупційну схему в територіальному підрозділі Державної служби з питань праці на Івано-Франківщині, чотири посадовці отримали підозри, інформують в Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проведено комплекс слідчих (розшукових) дій за фактами систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, за результатами слідчих дій чотирьом особам повідомлено про підозру: начальнику управління Державної служби з питань праці, начальнику та заступнику начальника Управління інспекційної діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, директору одного з підприємств Івано-Франківська.

За даними слідства, посадовці разом із посередниками систематично отримували кошти від підприємств за фіктивні навчання з питань охорони праці та видачу посвідчень, а також невиявлення порушень під час перевірок та розслідування нещасних випадків.

Крім того, за інформацією прокуратури, посадовці отримували неправомірну вигоду за виготовлення дозвільних документів для робіт із підвищеною небезпекою.

"Правоохоронці задокументували отримання неправомірної вигоди у сумі 235 тис. грн. Окрім цього, в ході обшуків вилучено "чорнову" бухгалтерію ще на сотні тисяч гривень", - зазначається в повідомленні.

За клопотанням прокурора Івано-Франківським міським судом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється слідчими ТУ ДБР (з дислокацією у Івано-Франківську), розташованого у м. Львові і УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України.