Інтерфакс-Україна
Події
14:25 24.11.2025

Корупційну схему викрито у підрозділі Держпраці на Івано-Франківщині - прокуратура

2 хв читати
Корупційну схему викрито у підрозділі Держпраці на Івано-Франківщині - прокуратура

Правоохоронці викрили корупційну схему в територіальному підрозділі Державної служби з питань праці на Івано-Франківщині, чотири посадовці отримали підозри, інформують в Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проведено комплекс слідчих (розшукових) дій за фактами систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, за результатами слідчих дій чотирьом особам повідомлено про підозру: начальнику управління Державної служби з питань праці, начальнику та заступнику начальника Управління інспекційної діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, директору одного з підприємств Івано-Франківська.

За даними слідства, посадовці разом із посередниками систематично отримували кошти від підприємств за фіктивні навчання з питань охорони праці та видачу посвідчень, а також невиявлення порушень під час перевірок та розслідування нещасних випадків.

Крім того, за інформацією прокуратури, посадовці отримували неправомірну вигоду за виготовлення дозвільних документів для робіт із підвищеною небезпекою.

"Правоохоронці задокументували отримання неправомірної вигоди у сумі 235 тис. грн. Окрім цього, в ході обшуків вилучено "чорнову" бухгалтерію ще на сотні тисяч гривень", - зазначається в повідомленні.

За клопотанням прокурора Івано-Франківським міським судом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється слідчими ТУ ДБР (з дислокацією у Івано-Франківську), розташованого у м. Львові і УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України.

Теги: #офіс_генпрокурора #підозра #викриття #корупція #держслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 24.11.2025
Мешканець Вінниччини продавав гранатомет та боєприпаси – прокуратура Києва

Мешканець Вінниччини продавав гранатомет та боєприпаси – прокуратура Києва

18:32 22.11.2025
Росіяни вбили 5 полонених військовослужбовців ЗСУ – Офіс генпрокурора

Росіяни вбили 5 полонених військовослужбовців ЗСУ – Офіс генпрокурора

15:43 21.11.2025
Колишньому депутату Київради повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на майже 12 млн грн

Колишньому депутату Київради повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на майже 12 млн грн

13:47 21.11.2025
Правоохоронці викрили мережу псевдотрейдерів на привласненні коштів громадян ЄС - Нацполіція

Правоохоронці викрили мережу псевдотрейдерів на привласненні коштів громадян ЄС - Нацполіція

12:02 21.11.2025
У Києві повідомлено про підозру експроректору вишу, який погодив оплату недоробленого ремонту на 2,1 млн грн

У Києві повідомлено про підозру експроректору вишу, який погодив оплату недоробленого ремонту на 2,1 млн грн

14:39 20.11.2025
Ексчиновниці КМДА повідомлено про підозру через закупівлю техніки з переплатою в 11 млн грн

Ексчиновниці КМДА повідомлено про підозру через закупівлю техніки з переплатою в 11 млн грн

23:10 19.11.2025
Кабмін звільнив заступника голови Держслужби з лікарських засобів Вовка

Кабмін звільнив заступника голови Держслужби з лікарських засобів Вовка

20:41 19.11.2025
"Слуга народу" пропонує Раді закликати іноземні країни допомогти затримати й екстрадувати корупціонерів в Україну

"Слуга народу" пропонує Раді закликати іноземні країни допомогти затримати й екстрадувати корупціонерів в Україну

17:22 19.11.2025
Військовий РФ підозрюється в сприянні депортації 15 українських дітей до РФ – Офіс генпрокурора

Військовий РФ підозрюється в сприянні депортації 15 українських дітей до РФ – Офіс генпрокурора

16:24 19.11.2025
СБУ заочно повідомила про підозру головному військовому капелану РФ

СБУ заочно повідомила про підозру головному військовому капелану РФ

ВАЖЛИВЕ

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

Зеленський очікує ввечері на повноцінну доповідь щодо переговорів у Женеві

Кошта: у переговорах щодо миру для України є значний прогрес

Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

В ОП спростували інформацію про те, що ніби Єрмак доручив готувати підозру главі САП

ОСТАННЄ

Генсек НАТО візьме участь в засіданні Коаліції охочих

"Суспільне" оголосило лонглист учасників нацвідбору на "Євробачення-2026"

В Україні запустили першу платформу про бойчукізм — представників самобутній напрям українського мистецтва, сформований під орудою Михайла Бойчука.

Безугла не братиме участь в голосуваннях у Раді поки не звільнять Єрмака

Сценарій на зиму від ЦДЕ: сутужні 4-5 днів після атак по енергетиці, часткова стабілізація і планомірне відновлення

У Тернополі через трагедію 19 листопада замість новорічної ялинки встановлять українську шопку

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

Пункти допомоги УЧХ для постраждалих від російської повітряної атаки працюють у Харкові

В Ужгороді відкрито перший рітейл-парк Trade Mall

Ердоган провів розмову з Путіним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА