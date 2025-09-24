Омбудсмен Лубінець: Неможливо підняти авторитет держслужби без кардинального підняття зарплат

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що для підняття авторитету державної служби необхідно кардинально піднімати заробітні плати у державному управлінні.

“Нам треба розмірковувати, як кардинально змінити статус державного службовця, представника органів місцевого самоврядування у вигляді підняття авторитету цієї роботи”, - сказав Лубінець на Рішельє-форумі публічної служби у середу.

Він зауважив, що з його досвіду на держслужбі працюють одні з найкращих фахівців, але дуже часто вони отримують одну з найменших заробітних плат.

“Неможливо підняти авторитет державної служби без кардинального підняття заробітних плат в державному управлінні”, - наголосив омбудсмен.

Як приклад він навів власну інституцію, де кожен співробітник, особливо департаменту міжнародного співробітництва, може звернутися до міжнародної інституції з резюме і отримати там мінімум втричі вищу зарплату.

“Це ситуація, яку на мій погляд, потрібно кардинально змінити”, - додав Лубінець.