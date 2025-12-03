Омбудсман закликає визначити відповідальних за освіту дітей з ТОТ та встановити терміни усунення проблем

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини спільно з Центром громадянської просвіти "Альменда" представив аналітичний звіт за результатами дослідження щодо інтеграції студентства з тимчасово окупованих територій (ТОТ) у закладах вищої освіти України.

"У нас є виклики, які стоять перед молодими людьми, і це не просто брак інформації, а складні адміністративні процедури, фінансове обмеження і психологічне виснаження", - зазначив омбудсман України Дмитро Лубінець під час презентації.

За його словами, 53% студентів після виїзду з ТОТ відчували у перші дні стрес і розгубленість та не розуміли, хто може їм юридично допомогти на території, підконтрольній українському уряду. 31% не мали де жити і не знали, чи існує якась підтримка від держави. Практично третина не могла знайти жодної інформації про те, куди звернутися.

Він зазначив, що ситуацію ускладнює системна робота окупаційної адміністрації з українською молоддю. Росія запроваджує освітні програми та надає додаткові бенефіти для дітей з ТОТ.

"Наприклад, ми побачили, що лише у вересні і жовтні 2025 року росіяни запустили нову програму - студентська путівка. Вона спрямована на швидку інтеграцію молоді в російській освітній простір. І лише за два місяці, за наявною у нас інформацією, більше тисячі молодих громадян України скористалися цією програмою", - зазначив Лубінець.

Напрацьований звіт містить рекомендації до центральних органів виконавчої влади та закладів освіти.

"Потрібно чітко визначати конкретні органи влади та називати прізвища відповідальних міністрів, а також встановлювати строки для усунення цих проблем. Якщо ми не змінимо свого підходу до їхнього вирішення, проблем лише більшатиме, вони накопичуватимуться, і ситуація в Україні погіршуватиметься", - наголосив омбудсман.

Звіт підготувала дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Центру громадянської просвіти "Альменда" (ЦГП "Альменда") на запит Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Аналітичний документ створено у межах проєкту "Захист дитинства: справедливість та реінтеграція для дітей з ТОТ". Проєкт реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки в межах Transition Promotion Program.