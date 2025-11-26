Лубінець: офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з війною

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (СНПК), але держава не повинна тиском вимагати від жертв свідчень.

"Я можу чітко вам сказати, офіційні цифри не показують реальної картини СНПК, які споїли російські солдати по відношенню до громадян України. Це є одна з ключових проблем, з якими ми стикаємося", - сказав Лубінець на Міжнародній конференції з нагоди головування України в Міжнародному альянсі із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту "Об’єднані заради справедливості: зміцнення партнерства для підтримки постраждалих від СНПК" у середу в Києві.

В той же час, він наголосив, що держава не повинна створювати систему, яка буде тиснути на людей і вимагати від них офіційних, юридичних свідчень.

"Я чітко усвідомлюю, що державна система повинна бути побудована на принципах, що таких людей треба просто вислухати, співчувати їм і максимально швидко їм допомогти. Навіть якщо вони кажуть, ми не хочемо, щоб це було в офіційний спосіб, держава повинна йти на це", - додав він.

Серед іншого, уповноважений закликав міжнародних партнерів у їх звітах обов'язково вказували на воєнні злочини, які скоїли російські солдати і згадували СНПК.

"Я переконаний, що без цієї інформації ми ніколи не зможемо добитися справедливості… Ми вимагаємо, щоб ті воєнні злочинці, які скоїли ці злочини - понесли справедливе покарання", - наголосив Лубінець.

На його думку, це питання не тільки української нації, а питання всього демократичного світу.

"Війна у нас триває з 2014 року, і скільки нам знадобиться десятиліть, щоб на 100% відновити порушені права громадян України, в тому числі людей, які постраждали від СНПК, насправді не знає ніхто, бо такого міжнародного воєнного конфлікту не було з часів закінчення Другої світової війни", - заявив він.

У листопаді 2022 року Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про створення Глобального альянсу, і держави підписали політичну декларацію для покращення координації дій, обміну досвідом і забезпечення правосуддя для постраждалих від сексуального насильства під час конфліктів. У березні 2023 року Альянс офіційно розпочав свою діяльність із Україною як співголовою. Надалі головувати буде Демократична Республіка Конґо. Наразі у складі Глобального альянсу 33 держав та інших членів.

Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛУ) з 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, що стосувалися чоловіків, жінок, дівчат і хлопчиків.