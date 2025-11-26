Інтерфакс-Україна
Події
11:45 26.11.2025

Лубінець: офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з війною

2 хв читати
Лубінець: офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з війною

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (СНПК), але держава не повинна тиском вимагати від жертв свідчень.

"Я можу чітко вам сказати, офіційні цифри не показують реальної картини СНПК, які споїли російські солдати по відношенню до громадян України. Це є одна з ключових проблем, з якими ми стикаємося", - сказав Лубінець на Міжнародній конференції з нагоди головування України в Міжнародному альянсі із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту "Об’єднані заради справедливості: зміцнення партнерства для підтримки постраждалих від СНПК" у середу в Києві.

В той же час, він наголосив, що держава не повинна створювати систему, яка буде тиснути на людей і вимагати від них офіційних, юридичних свідчень.

"Я чітко усвідомлюю, що державна система повинна бути побудована на принципах, що таких людей треба просто вислухати, співчувати їм і максимально швидко їм допомогти. Навіть якщо вони кажуть, ми не хочемо, щоб це було в офіційний спосіб, держава повинна йти на це", - додав він.

Серед іншого, уповноважений закликав міжнародних партнерів у їх звітах обов'язково вказували на воєнні злочини, які скоїли російські солдати і згадували СНПК.

"Я переконаний, що без цієї інформації ми ніколи не зможемо добитися справедливості… Ми вимагаємо, щоб ті воєнні злочинці, які скоїли ці злочини - понесли справедливе покарання", - наголосив Лубінець.

На його думку, це питання не тільки української нації, а питання всього демократичного світу.

"Війна у нас триває з 2014 року, і скільки нам знадобиться десятиліть, щоб на 100% відновити порушені права громадян України, в тому числі людей, які постраждали від СНПК, насправді не знає ніхто, бо такого міжнародного воєнного конфлікту не було з часів закінчення Другої світової війни", - заявив він.

У листопаді 2022 року Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про створення Глобального альянсу, і держави підписали політичну декларацію для покращення координації дій, обміну досвідом і забезпечення правосуддя для постраждалих від сексуального насильства під час конфліктів. У березні 2023 року Альянс офіційно розпочав свою діяльність із Україною як співголовою. Надалі головувати буде Демократична Республіка Конґо. Наразі у складі Глобального альянсу 33 держав та інших членів.

Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛУ) з 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, що стосувалися чоловіків, жінок, дівчат і хлопчиків.

Теги: #лубінець #снпк #сексуальне_насилля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 26.11.2025
Лубінець: Уряд зволікає з актами про захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною

Лубінець: Уряд зволікає з актами про захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною

18:44 15.11.2025
Росіяни ймовірно розстріляли двох українських військових на околицях Затишшя — Лубінець

Росіяни ймовірно розстріляли двох українських військових на околицях Затишшя — Лубінець

18:50 10.11.2025
Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець

Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець

19:53 08.11.2025
Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова

Лубінець звернувся з офіційними листами щодо належного ставлення до арештованого в Італії Кузнецова

13:48 27.10.2025
В Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу за підозрою у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки

В Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу за підозрою у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки

12:24 01.10.2025
Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

Лубінець про зустріч із принцесою Анною: Говорили про українських дітей

11:51 24.09.2025
Омбудсмен Лубінець: Неможливо підняти авторитет держслужби без кардинального підняття зарплат

Омбудсмен Лубінець: Неможливо підняти авторитет держслужби без кардинального підняття зарплат

18:44 04.09.2025
Лубінець про удар по гуманітарній місії: Світ має реагувати на порушення Росією норм міжнародного права

Лубінець про удар по гуманітарній місії: Світ має реагувати на порушення Росією норм міжнародного права

11:12 26.08.2025
Інститут омбудсмана провів з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ обмін листами військовополонених

Інститут омбудсмана провів з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ обмін листами військовополонених

14:45 08.08.2025
Омбудсман застерігає родичів зниклих безвісти та полонених від участі у протестах без законних організаторів

Омбудсман застерігає родичів зниклих безвісти та полонених від участі у протестах без законних організаторів

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

ОСТАННЄ

На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Вдовиченко - ЦПК

Волонтери УЧХ допомагали ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Антикорупційні органи викрили факт розкрадання 140 млн грн, виділених на відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах на Донеччині

Прискорений прикордонний і митний контроль в русі в окремих поїздах запуститься із січня 2026р - Свириденко

Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні

До Києва прибула глава МЗС Латвії

Репарації постраждалим від СНПК повинні бути частиною міжнародного компенсаційного механізму - Кондратюк

Кравченко про фейкові інвалідності: 74 прокурори вже звільнені, будуть і вироки

Україна та НАТО запускають спільну програму для оборонних інновацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА