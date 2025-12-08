Омбудсман: Російські спецслужби хочуть розхитати ситуацію всередині України "мирними протестами"

Російські спецслужби мають намір розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито "мирних протестів" у великих містах півдня та сходу — Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, а також у Києві; можуть залучати до них жінок, у тому числі матерів військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

"Російські спецслужби планують розхитати ситуацію всередині України під виглядом нібито "мирних протестів". За наявною інформацією, ворожі спецслужби можуть готувати низку протестних акцій у великих містах півдня та сходу — Одесі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві — а також у Києві", - написав він у Телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, РФ прагне "використати людський біль і вразливість: на матеріальній основі планують залучати переважно жінок, у тому числі матерів наших військовослужбовців — полонених та/або зниклих безвісти. Ворог розраховує, що саме це створить потрібний емоційний фон, забезпечить медійність і спровокує суспільний резонанс".

"За задумом Росії, ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво — особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни", - наголосив омбудсман.

"Ми маємо чітко усвідомлювати: Росія й надалі намагатиметься бити по найчутливішому — довірі, єдності, родинах наших Захисників та Захисниць. Саме тому важливо зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію як інструмент інформаційної війни проти України", - додав Лубінець.