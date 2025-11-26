Інтерфакс-Україна
Події
12:15 26.11.2025

Лубінець: Уряд зволікає з актами про захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною

2 хв читати
Лубінець: Уряд зволікає з актами про захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє про зволікання Кабінету міністрів в ухваленні підзаконних актів до закону "Про правовий і соціальний захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України".

"Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який здійснює функцію парламентського контролю скажу, що з одного боку ми бачимо, що система стає кращою. Ми це бачимо, в тому числі, із статистичних даних. Але з іншого боку у нас залишається величезна проблематика: на мій погляд, непобудована гарна система між органами влади по напрямку захисту постраждалих від СНПК", - сказав Лубінець на Міжнародній конференції з нагоди головування України в Міжнародному альянсі із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту "Об’єднані заради справедливості: зміцнення партнерства для підтримки постраждалих від СНПК" у середу в Києві.

Він зауважив, що Верховна Рада в листопаді 2024 року ухвалила окремий спеціальний закон, в окремій статті якого було зазначено, що з моменту його оприлюднення уряду надається півроку для розробки та прийняття всіх підзаконних актів.

"Рік пройшов, постанов немає. Як ви думаєте, знову ж таки, як ми повинні це трактувати? Я зараз маю на увазі ми всі, українське суспільство, і в першу чергу люди, які постраждали від СНПК. Немає підзаконних актів, немає системи захисту, немає чіткого алгоритму: до кого звертатись, як отримати соціальну, медичну, психологічну допомогу", - заявив уповноважений.

Він подякував міжнародним партнерам за допомогу запуску деяких програм у цьому напрямі, але наголосив, що  питання захисту прав громадян України - це питання України як держави.

"Міжнародні партнери нам можуть допомагати, ми їм за це дуже вдячні, але це короткотривалі програми. Держава повинна розробити такі механізми, щоб це було прозоро, відкрито і дійсно працювало в довготривалий перспективі", - додав Лубінець.

У листопаді 2022 року Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про створення Глобального альянсу, і держави підписали політичну декларацію для покращення координації дій, обміну досвідом і забезпечення правосуддя для постраждалих від сексуального насильства під час конфліктів. У березні 2023 року Альянс офіційно розпочав свою діяльність із Україною як співголовою. Надалі головувати буде Демократична Республіка Конґо. Наразі у складі Глобального альянсу 33 держав та інших членів.

Як повідомлялося, Моніторингова місія ООН з прав людини (ММПЛУ) з 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року задокументувала 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, що стосувалися чоловіків, жінок, дівчат і хлопчиків.

Теги: #лубінець #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 26.11.2025
Лубінець: офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з війною

Лубінець: офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з війною

18:39 24.11.2025
Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

08:42 20.11.2025
Качка: 2028 рік – реалістичний горизонт завершення переговорів про вступ з ЄС

Качка: 2028 рік – реалістичний горизонт завершення переговорів про вступ з ЄС

23:10 19.11.2025
Кабмін звільнив заступника голови Держслужби з лікарських засобів Вовка

Кабмін звільнив заступника голови Держслужби з лікарських засобів Вовка

23:09 19.11.2025
Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо управління даними у сфері охорони здоров’я

Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо управління даними у сфері охорони здоров’я

23:00 19.11.2025
Кабмін утворив Науково-дослідний центр Держспецслужби транспорту

Кабмін утворив Науково-дослідний центр Держспецслужби транспорту

22:53 19.11.2025
Кабмін продовжив проєкт із надання послуги з формування життєстійкості

Кабмін продовжив проєкт із надання послуги з формування життєстійкості

22:46 19.11.2025
Кабмін затвердив перелік функціональних типів територій

Кабмін затвердив перелік функціональних типів територій

22:36 19.11.2025
Кабмін повертатиме розробникові проєкти актів, по яким не виконано рішення урядового комітету

Кабмін повертатиме розробникові проєкти актів, по яким не виконано рішення урядового комітету

19:59 19.11.2025
Кабмін оновив правила формування ціни будівництва під час війни

Кабмін оновив правила формування ціни будівництва під час війни

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

Трамп, про розмову Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва щодо мирного плану заявив, що спецпосланець США "має продати Україну Росії" як частину переговорів

ОСТАННЄ

На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Вдовиченко - ЦПК

Волонтери УЧХ допомагали ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Антикорупційні органи викрили факт розкрадання 140 млн грн, виділених на відновлення тепло- та водопостачання у прифронтових містах на Донеччині

Прискорений прикордонний і митний контроль в русі в окремих поїздах запуститься із січня 2026р - Свириденко

Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні

До Києва прибула глава МЗС Латвії

Репарації постраждалим від СНПК повинні бути частиною міжнародного компенсаційного механізму - Кондратюк

Кравченко про фейкові інвалідності: 74 прокурори вже звільнені, будуть і вироки

Україна та НАТО запускають спільну програму для оборонних інновацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА