Інтерфакс-Україна
Події
10:31 28.11.2025

Лубінець: Росія проводить цілеспрямоване ІПСО для дестабілізації ситуації в державі

2 хв читати
Лубінець: Росія проводить цілеспрямоване ІПСО для дестабілізації ситуації в державі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець попереджає про проведення Росією цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції (ІПСО), метою якої є створення тиску на учасників переговорного процесу від України шляхом організації замовних протестів та дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій державі.

"Російська сторона, використовуючи напруженість міжнародної ситуації навколо так званого "мирного плану США", проводить цілеспрямовану інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), метою якої є створення тиску на учасників переговорного процесу від України шляхом організації замовних протестів та дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій державі. Для реалізації вказаних намірів представники країни-агресора намагаються організувати найм учасників майбутніх "мітингів" серед різних категорій населення", - написав омбудсмен у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, зафіксовано, що організатори таких акцій намагаються збільшити їхню масовість, залучаючи до них людей із мирних зібрань, які проводять родини військовополонених та зниклих безвісти.

"Вказані дії ініційовані в інтересах агресора можуть нівелювати результати вжитих родичами військовослужбовців заходів, а також підірвати довіру та дискредитувати їх об’єднання як на міжнародній арені, так і в середині держави, що може зірвати вже досягнуті на сьогодні попередні домовленості щодо обміну військовополоненими", - зауважив Лубінець.

Він закликав родини військовополонених та зниклих безвісти брати участь лише в тих акціях, які мають відомого їм організатора та проводяться з метою захисту прав оборонців України, а також не можуть бути використані ворогом у власних цілях.

Теги: #іпсо #війна #лубінець #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:50 28.11.2025
Орбан повідомив, що прямує з візитом до Росії

Орбан повідомив, що прямує з візитом до Росії

05:47 28.11.2025
Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

Окупанти планують перемістити 400 дітей із Запорізької області до Росії під виглядом відпочинку

21:47 27.11.2025
Лубінець закликав Німеччину забезпечити неупереджене розслідування та контроль за дотриманням прав українця Кузнєцова

Лубінець закликав Німеччину забезпечити неупереджене розслідування та контроль за дотриманням прав українця Кузнєцова

08:56 27.11.2025
Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

06:54 27.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців - Генштаб

22:58 26.11.2025
Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк

Експорт нафти з РФ завдяки санкціям впав на 15-20% – Власюк

22:19 26.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

13:55 26.11.2025
Сили оборони України уразили військові цілі та об’єкти ВПК Росії – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили військові цілі та об’єкти ВПК Росії – Генштаб ЗСУ

12:15 26.11.2025
Лубінець: Уряд зволікає з актами про захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною

Лубінець: Уряд зволікає з актами про захист осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною

11:45 26.11.2025
Лубінець: офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з війною

Лубінець: офіційні цифри не показують реальної картини сексуального насильства, пов'язаного з війною

ВАЖЛИВЕ

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

Зеленський: Наступного тижня будуть важливі перемовини не тільки в нашої делегації, а й у мене

ОСТАННЄ

Екснардеп Корнацький отримав 3,5 роки тюрми за незаконну компенсацію за житло в понад 900 тис. грн

"Укренерго" зменшило загальну тривалість обмежень у більшості регіонів за останні кілька днів

ЦПД повідомляє про удар по аеродрому "Енгельс" у Саратові

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Україна засуджує рішення IJF допустити російських дзюдоїстів до участі у змаганнях під прапором держави-агресора

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Уряд виставляє на торги активи виробника мінеральної води "Моршинська" та "Миргородська" - Свириденко

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

ЄБА змінила двох з 15 членів правління

ППО за ніч збила 63 з 72 ворожих БпЛА, є влучання на шести локаціях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА