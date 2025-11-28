Лубінець: Росія проводить цілеспрямоване ІПСО для дестабілізації ситуації в державі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець попереджає про проведення Росією цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції (ІПСО), метою якої є створення тиску на учасників переговорного процесу від України шляхом організації замовних протестів та дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій державі.

"Російська сторона, використовуючи напруженість міжнародної ситуації навколо так званого "мирного плану США", проводить цілеспрямовану інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), метою якої є створення тиску на учасників переговорного процесу від України шляхом організації замовних протестів та дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій державі. Для реалізації вказаних намірів представники країни-агресора намагаються організувати найм учасників майбутніх "мітингів" серед різних категорій населення", - написав омбудсмен у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, зафіксовано, що організатори таких акцій намагаються збільшити їхню масовість, залучаючи до них людей із мирних зібрань, які проводять родини військовополонених та зниклих безвісти.

"Вказані дії ініційовані в інтересах агресора можуть нівелювати результати вжитих родичами військовослужбовців заходів, а також підірвати довіру та дискредитувати їх об’єднання як на міжнародній арені, так і в середині держави, що може зірвати вже досягнуті на сьогодні попередні домовленості щодо обміну військовополоненими", - зауважив Лубінець.

Він закликав родини військовополонених та зниклих безвісти брати участь лише в тих акціях, які мають відомого їм організатора та проводяться з метою захисту прав оборонців України, а також не можуть бути використані ворогом у власних цілях.