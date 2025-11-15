Росіяни ймовірно розстріляли двох українських військових на околицях Затишшя — Лубінець

Російські окупаційні сили ймовірно розстріляли двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя, про це стало відомо зі сторінок у соціальних мережах, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, такі дії є свідомим кроком РФ, спрямованим на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права.

"Такі вбивства не є поодинокими випадками — вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора", — зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Омбудсман також повідомив, що направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН: "Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.