Інтерфакс-Україна
Події
11:15 24.09.2025

Голова комітету Ради Шуляк розраховує на розгляд відновлення конкурсів на держслужбу на наступному сесійному тижні

2 хв читати
Голова комітету Ради Шуляк розраховує на розгляд відновлення конкурсів на держслужбу на наступному сесійному тижні

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк розраховує на прийняття законопроєкту про відновлення конкурсів на державній службі на наступному сесійному тижні.

“На наступному сесійному тижні буде з паном Олександром (віцеспікер Корнієнко - ІФ-У) намагатися, щоб законопроект №13478-1 був ухвалений - це повернення конкурсів на державній службі”, - сказала Шуляк на Рішельє-форумі публічної служби у середу.

Раніше Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував підтримав парламенту ухвалити в першому читані законопроєкт щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби (№13478-1).

Зокрема, цим документом пропонується з 1 червня 2026 року відновити проведення конкурсів на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом та встановити конкретні строки оголошення та проведення конкурсів на такі посади. 

Як повідомлялося, в липні Кабінет міністрів України погодив проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби” (№13478). Згодом його відкликали, а натомість було внесено альтернативний депутатський законопроект (№13478-1).

З 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.

Теги: #конкурси #шуляк #держслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:58 24.09.2025
Віцеспікер Ради Корнієнко: Повернення до конкурсів на топ-посади викликає дискусію серед депутатів

Віцеспікер Ради Корнієнко: Повернення до конкурсів на топ-посади викликає дискусію серед депутатів

08:58 19.09.2025
УЧХ та Нацагентство з питань держслужби підписали меморандум про співпрацю

УЧХ та Нацагентство з питань держслужби підписали меморандум про співпрацю

17:40 28.08.2025
Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

15:45 05.08.2025
"Євросолідарність" ініціює відновлення конкурсного відбору в системі прокуратури – Климпуш-Цинцадзе

"Євросолідарність" ініціює відновлення конкурсного відбору в системі прокуратури – Климпуш-Цинцадзе

14:48 02.07.2025
Фіксований податок на нерухомість показує більшу ефективність для розвитку громад ніж пайовий внесок - думка

Фіксований податок на нерухомість показує більшу ефективність для розвитку громад ніж пайовий внесок - думка

11:43 24.04.2025
Лише два комплексних плани розвитку громад в Україні затверджено на сьогодні – Шуляк

Лише два комплексних плани розвитку громад в Україні затверджено на сьогодні – Шуляк

17:13 12.02.2025
НАДС розпочало консультації з громадськістю законопроєкту щодо відновлення конкурсів на держслужбу

НАДС розпочало консультації з громадськістю законопроєкту щодо відновлення конкурсів на держслужбу

16:23 07.02.2025
Європейські партнери наполягають на деполітизації конкурсної процедури на посади держслужби - голова НАДС

Європейські партнери наполягають на деполітизації конкурсної процедури на посади держслужби - голова НАДС

13:18 26.01.2025
Кабмін затвердив перелік посад держслужби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою

Кабмін затвердив перелік посад держслужби категорій "Б" і "В", кандидати на зайняття яких зобов'язані володіти англійською мовою

11:06 11.01.2025
НАДС: 3015 кандидатів зараховано до кадрового резерву для деокупованих територій за півтора року

НАДС: 3015 кандидатів зараховано до кадрового резерву для деокупованих територій за півтора року

ВАЖЛИВЕ

За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

ОСТАННЄ

Свириденко: Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії"

Генсек НАТО відвідає Нью-Йорк 24-25 вересня

Росіяни окупували Новомиколаївку на Дніпропетровщині та Новоіванівку в Запорізькій області

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Прокуратура оскаржує у судах видачу 110 дозволів на надрокористування – генпрокурор

Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

УЧХ та Державна архівна служба підписали Меморандум про співпрацю

Медбрат лікарні Херсона коригував повітряні атаки ворога

Міжвідомча група з реформування протезування має напрацювати нову доступну в регіонах систему - Мінсоцполітики

У Донецькій області троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА