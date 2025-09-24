Голова комітету Ради Шуляк розраховує на розгляд відновлення конкурсів на держслужбу на наступному сесійному тижні

Голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії “Слуга народу” Олена Шуляк розраховує на прийняття законопроєкту про відновлення конкурсів на державній службі на наступному сесійному тижні.

“На наступному сесійному тижні буде з паном Олександром (віцеспікер Корнієнко - ІФ-У) намагатися, щоб законопроект №13478-1 був ухвалений - це повернення конкурсів на державній службі”, - сказала Шуляк на Рішельє-форумі публічної служби у середу.

Раніше Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував підтримав парламенту ухвалити в першому читані законопроєкт щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби (№13478-1).

Зокрема, цим документом пропонується з 1 червня 2026 року відновити проведення конкурсів на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що обіймають особи, призначені у період дії воєнного стану без проведення конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом та встановити конкретні строки оголошення та проведення конкурсів на такі посади.

Як повідомлялося, в липні Кабінет міністрів України погодив проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби” (№13478). Згодом його відкликали, а натомість було внесено альтернативний депутатський законопроект (№13478-1).

З 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.