Інтерфакс-Україна
Події
08:58 19.09.2025

УЧХ та Нацагентство з питань держслужби підписали меморандум про співпрацю

1 хв читати
УЧХ та Нацагентство з питань держслужби підписали меморандум про співпрацю
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) та Національне агентство України з питань державної служби підписали меморандум про співпрацю. 

"Меморандум закріплює партнерство у сфері гуманітарної підтримки та професійного навчання публічних службовців. Документ передбачає спільні освітні проєкти, розробку програм підвищення кваліфікації, практичних посібників та онлайн-курсів для держслужбовців, посадовців місцевого самоврядування та депутатів", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Першим кроком реалізації меморандуму стане створення програми навчання державних службовців із надання першої допомоги, першої психологічної допомоги та вивчення норм міжнародного гуманітарного права.

Підписання меморандуму відкриває нові можливості співпраці з державними установами та сприятиме ефективній підтримці людей, які працюють на благо держави.

 

Теги: #меморандум #тчху #держслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 18.09.2025
У Києві відбувся фінальний захист бізнес-планів учасників програми REDpreneurUA

У Києві відбувся фінальний захист бізнес-планів учасників програми REDpreneurUA

10:38 17.09.2025
Співробітники УЧХ постраждали внаслідок російської атаки БпЛА

Співробітники УЧХ постраждали внаслідок російської атаки БпЛА

13:44 16.09.2025
УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Фастівському районі

УЧХ допомагає ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА у Фастівському районі

12:16 15.09.2025
Усик зіграє у благодійному футбольному Матчі Легенд у Лісабоні

Усик зіграє у благодійному футбольному Матчі Легенд у Лісабоні

13:26 12.09.2025
25 команд з УЧХ взяли участь у тренінгової академії REDpreneur Ukraine

25 команд з УЧХ взяли участь у тренінгової академії REDpreneur Ukraine

14:40 11.09.2025
Фаховий коледж УЧХ надає повну загальну середню освіту

Фаховий коледж УЧХ надає повну загальну середню освіту

15:39 10.09.2025
УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ у Житомирі та Вінниці

УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ у Житомирі та Вінниці

13:07 10.09.2025
В Павлограді з кінця серпня працює оновлений транзитний центр для евакуйованих

В Павлограді з кінця серпня працює оновлений транзитний центр для евакуйованих

18:33 08.09.2025
УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат

УЧХ попереджає про появу фейку щодо грошових виплат

12:51 07.09.2025
УЧХ працює у Києві на місцях ліквідації наслідків російської повітряної атаки

УЧХ працює у Києві на місцях ліквідації наслідків російської повітряної атаки

ВАЖЛИВЕ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

ОСТАННЄ

У закладах вищої освіти України є надлишок фізичних місць на бакалаврат - Міносвіти

Окупанти за минулу добу 59 разів обстріляли Чернігівщину

Зеленський: Росія не чує позицію президента Трампа щодо припинення вбивств

На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

Сили оборони України знешкодили 71 ворожий безпілотник минулої ночі, є влучання на 6 локаціях, атака триває

Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові

Шмигаль: наразі 25 іноземних оборонних компаній проходять процедуру локалізації виробництва в Україні

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

РФ за добу завдала чергових ударів по Україні, зокрема 376 – в Запорізькій області

Качка: розвиток інституту заступників голів ОВА по євроінтеграції є інвестицією у спроможність регіонів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА