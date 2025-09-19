УЧХ та Нацагентство з питань держслужби підписали меморандум про співпрацю

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) та Національне агентство України з питань державної служби підписали меморандум про співпрацю.

"Меморандум закріплює партнерство у сфері гуманітарної підтримки та професійного навчання публічних службовців. Документ передбачає спільні освітні проєкти, розробку програм підвищення кваліфікації, практичних посібників та онлайн-курсів для держслужбовців, посадовців місцевого самоврядування та депутатів", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Першим кроком реалізації меморандуму стане створення програми навчання державних службовців із надання першої допомоги, першої психологічної допомоги та вивчення норм міжнародного гуманітарного права.

Підписання меморандуму відкриває нові можливості співпраці з державними установами та сприятиме ефективній підтримці людей, які працюють на благо держави.