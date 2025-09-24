Віцеспікер Ради Корнієнко: Повернення до конкурсів на топ-посади викликає дискусію серед депутатів

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляє, що теми повернення до конкурсів на топ-посади викликають серед народних депутатів дискусію.

“Зараз ми працюємо над законопроєктом про повернення конкурсів, це буде теж непроста історія… Тому що ми розуміємо, що, на жаль, за цей час поки ми з вами займалися своєю роботою кожен на своїй ділянці, відбулися достатньо серйозні зміни в світі, геополітичні, і в Євросоюзі, у країн-членів, у країн-не членів, і у нас всередині. І тема конкурсного відбору когось кудись почала бути більш дискутивною, особливо, коли стосується використання іноземних експертів. У нас там суддівська реформа гальмує через це. І ясно, що будь-які повернення до конкурсів на топ-посади викликають дискусію серед депутатів також”, - сказав Корнієнко на Рішельє-форумі публічної служби у середу.

Він додав, що це питання необхідно вирішувати цілісно, і потрібно проводити відповідні дискусії.

Як повідомлялося, в липні Кабінет міністрів України погодив проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби”. Він передбачає положення щодо відновлення конкурсів на посади державної служби; строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу; повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби призначеними без конкурсу держслужбовцями та посадовими особами місцевого самоврядування для збереження часу, бюджетних ресурсів та кадрового потенціалу; запровадження пріоритету ветеранів при вступі на посади держслужби за умови рівної компетентності кандидатів.

З 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

План реалізація програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.