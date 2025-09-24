Інтерфакс-Україна
Події
10:58 24.09.2025

Віцеспікер Ради Корнієнко: Повернення до конкурсів на топ-посади викликає дискусію серед депутатів

2 хв читати
Віцеспікер Ради Корнієнко: Повернення до конкурсів на топ-посади викликає дискусію серед депутатів

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляє, що теми повернення до конкурсів на топ-посади викликають серед народних депутатів дискусію.

“Зараз ми працюємо над законопроєктом про повернення конкурсів, це буде теж непроста історія… Тому що ми розуміємо, що, на жаль, за цей час поки ми з вами займалися своєю роботою кожен на своїй ділянці, відбулися достатньо серйозні зміни в світі, геополітичні, і в Євросоюзі, у країн-членів, у країн-не членів, і у нас всередині. І тема конкурсного відбору когось кудись почала бути більш дискутивною, особливо, коли стосується використання іноземних експертів. У нас там суддівська реформа гальмує через це. І ясно, що будь-які повернення до конкурсів на топ-посади викликають дискусію серед депутатів також”, - сказав Корнієнко на Рішельє-форумі публічної служби у середу.

Він додав, що це питання необхідно вирішувати цілісно, і потрібно проводити відповідні дискусії.

Як повідомлялося, в липні Кабінет міністрів України погодив проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби”. Він передбачає положення щодо відновлення конкурсів на посади державної служби; строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу; повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби призначеними без конкурсу держслужбовцями та посадовими особами місцевого самоврядування для збереження часу, бюджетних ресурсів та кадрового потенціалу; запровадження пріоритету ветеранів при вступі на посади держслужби за умови рівної компетентності кандидатів.

З 20 травня 2022 року на період дії воєнного стану на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування можна призначати без конкурсного відбору.

План реалізація програми підтримки Ukraine Facility передбачає реформу оплати праці державних службовців, відновлення конкурсів на державну службу, запуск інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) і відновлення роботи Єдиного порталу вакансій державної служби у 2025-2026 роках.

Теги: #корнієнко #конкурси #посади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:15 24.09.2025
Голова комітету Ради Шуляк розраховує на розгляд відновлення конкурсів на держслужбу на наступному сесійному тижні

Голова комітету Ради Шуляк розраховує на розгляд відновлення конкурсів на держслужбу на наступному сесійному тижні

18:04 15.09.2025
Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів - ЗМІ

Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів - ЗМІ

17:40 28.08.2025
Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

15:45 05.08.2025
"Євросолідарність" ініціює відновлення конкурсного відбору в системі прокуратури – Климпуш-Цинцадзе

"Євросолідарність" ініціює відновлення конкурсного відбору в системі прокуратури – Климпуш-Цинцадзе

17:22 22.05.2025
Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

17:00 21.05.2025
Україна працює над реформами, які необхідні для вступу в Євросоюз та НАТО - Корнієнко

Україна працює над реформами, які необхідні для вступу в Євросоюз та НАТО - Корнієнко

06:26 10.05.2025
Трамп призначив на топ-посаду ще одну людину з Fox News

Трамп призначив на топ-посаду ще одну людину з Fox News

15:05 06.05.2025
Ратифікація угоди про копалини стане перевіркою на одностайність парламенту - Корнієнко

Ратифікація угоди про копалини стане перевіркою на одностайність парламенту - Корнієнко

12:58 04.05.2025
Корнієнко: вірю, що у Раді будуть голоси за ратифікацію угоди між США та Україною про копалини

Корнієнко: вірю, що у Раді будуть голоси за ратифікацію угоди між США та Україною про копалини

21:37 05.04.2025
Міноборони запроваджує нові посади

Міноборони запроваджує нові посади

ВАЖЛИВЕ

За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

ОСТАННЄ

Свириденко: Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії"

Генсек НАТО відвідає Нью-Йорк 24-25 вересня

Росіяни окупували Новомиколаївку на Дніпропетровщині та Новоіванівку в Запорізькій області

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Прокуратура оскаржує у судах видачу 110 дозволів на надрокористування – генпрокурор

Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

УЧХ та Державна архівна служба підписали Меморандум про співпрацю

Медбрат лікарні Херсона коригував повітряні атаки ворога

Міжвідомча група з реформування протезування має напрацювати нову доступну в регіонах систему - Мінсоцполітики

У Донецькій області троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА